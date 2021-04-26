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Чулпан Хаматова, Александр Паль и Леонид Ярмольник получили «Ники» за актёрскую работу

26 апреля
2021 год

Новости кино >>
26 апреля 2021
Стали известны лауреаты национальной кинематографической премии «Ника» за 2020 и 2019 годы, чья церемония состоялась в концертном зале Vegas City Hall.

Чулпан Хаматова, Александр Паль и Леонид Ярмольник получили «Ники» за актёрскую работу
фото: кадр из фильма «Дорогие товарищи»

Приз за лучшую женскую роль в фильме 2020-го получила Юлия Высоцкая, сыгравшая в «Дорогих товарищах» Андрея Кончаловского, и Чулпан Хаматова, воплотившая образ «Доктора Лизы». За лучшую мужскую роль отмечен Александр ПальГлубже!»). Среди артистов второго плана победу одержали Сергей ДрейденБлокадный дневник») и Татьяна Догилева («Доктор Лиза»).

За лучшую мужскую роль в картине 2019-го« Нику» вручили Леониду ЯрмольникуОдесса»). Главную женскую актёрскую награду поделили между Самал ЕслямовойАйка») и Викторией МирошниченкоДылда»). Александр Балуев и Наталья Тенякова, сыгравшие во «Французе» Андрея Смирнова, отмечены призами за роли роли второго плана.
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№ 2
Макс Милиан   26.04.2021 - 01:29
... да, за каждый год по две ники актрисам читать далее>>
№ 1
Иван Беляев (Москва)   26.04.2021 - 00:48
То есть, среди актрис - разделили? Каждой по Нике? читать далее>>
Всего сообщений: 2
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