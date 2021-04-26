Чулпан Хаматова, Александр Паль и Леонид Ярмольник получили «Ники» за актёрскую работу

Стали известны лауреаты национальной кинематографической премии «Ника» за 2020 и 2019 годы, чья церемония состоялась в концертном зале Vegas City Hall.
фото: кадр из фильма «Дорогие товарищи»
Приз за лучшую женскую роль в фильме 2020-го получила Юлия Высоцкая
, сыгравшая в «Дорогих товарищах
» Андрея Кончаловского
, и Чулпан Хаматова
, воплотившая образ «Доктора Лизы
». За лучшую мужскую роль отмечен Александр Паль
(«Глубже!
»). Среди артистов второго плана победу одержали Сергей Дрейден
(«Блокадный дневник
») и Татьяна Догилева
(«Доктор Лиза»).
За лучшую мужскую роль в картине 2019-го« Нику» вручили Леониду Ярмольнику
(«Одесса
»). Главную женскую актёрскую награду поделили между Самал Еслямовой
(«Айка
») и Викторией Мирошниченко
(«Дылда
»). Александр Балуев
и Наталья Тенякова
, сыгравшие во «Французе
» Андрея Смирнова
, отмечены призами за роли роли второго плана.
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