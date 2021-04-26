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«Оскар» за лучший фильм получила «Земля кочевников»

26 апреля
2021 год

Новости кино >>
26 апреля 2021
В Лос-Анджелесе раздали «Оскары». 93-я церемония, за постановку которой отвечал Стивен Содерберг, прошла, в основном, на главном вокзале Union Station. В России церемонию транслировал онлайн-кинотеатр Okko. Итоги премии в этом году стали настолько ожидаемыми, как прибытие поездов по расписанию. Единственной неожиданностью стало то, что актерские награды в этом году вручили после того, как назвали обладателя главного «Оскара» за лучший фильм.

«Оскар» за лучший фильм получила «Земля кочевников»

Главную кинопремию получил фильм «Земля кочевников», режиссер которой – Хлоя Чжао – также была отмечена «Оскаром» в соответствующей профессиональной категории. Кроме того, за «Землю кочевников» наградили и исполнительницу главной роли Фрэнсис Макдорманд. А вот награда за лучшую мужскую роль досталась Энтони Хопкинсу, сыгравшему в ленте «Отец».

Российскими ведущими красной дорожки 93-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии выступили блогер, модель, телеведущая Мария Миногарова и эксперт моды, ведущий СТС Александр Рогов. Собственно церемония была доступна как с оригинальной звуковой дорожкой, так и в переводе от кинокритика Егора Москвитина. Кроме того, в трансляцию «Оскара» в Okko были интегрированы комментарии приглашенного эксперта – члена Американской академии кинематографических искусств и наук Александра Роднянского, который рассказал про восемь фильмов, претендующих на главную статуэтку.

Полный список лауреатов премии «Оскар»:

Лучший фильм – «Земля кочевников» (читать рецензию)

«Отец» (читать рецензию)
«Иуда и чёрный мессия»
«Манк» (читать рецензию)
«Минари» (читать рецензию)

«Девушка, подающая надежды» (читать рецензию)
«Звук металла»
«Суд над чикагской семёркой» (читать рецензию)

Лучший режиссёрХлоя Чжао («Земля кочевников»)

Томас ВинтербергЕщё по одной»)
Дэвид Финчер («Манк»)
Ли Айзек Чун («Минари»)
Эмиральд Феннел («Девушка, подающая надежды»)

Лучшая актрисаФрэнсис Макдорманд («Земля кочевников»)

Виола ДэвисМа Рейни: Мать блюза»)
Андра ДэйСоединённые Штаты против Билли Холидей»)
Ванесса КирбиФрагменты женщины»)
Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»)

Лучший актёрЭнтони Хопкинс («Отец»)

Риз Ахмед («Звук металла»)
Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»)
Гари Олдман («Манк»)
Стивен Ян («Минари»)

Лучший оригинальный сценарий – «Девушка, подающая надежды»

«Иуда и чёрный мессия»
«Минари»
«Звук металла»
«Суд над чикагской семёркой»

Лучший адаптированный сценарий – «Отец»

«Борат 2»
«Земля кочевников»
«Одна ночь в Майами»
«Белый тигр»

Лучший иностранный фильм – «Ещё по одной» (читать рецензию)

«Лучшие дни»
«Коллектив»
«Человек, который продал свою кожу»
«Куда ты идёшь, Аида?»

Лучший мультфильм – «Душа» (читать рецензию)

«Вперёд» (читать рецензию)
«Путешествие на Луну»
«Легенда о волках» (читать рецензию)
«Барашек Шон: Фермагеддон» (читать рецензию)

Лучший оператор – «Манк»

«Иуда и чёрный мессия»
«Новости со всех концов света»
«Земля кочевников»
«Суд над чикагской семёркой»

Лучшая песня – Fight for You («Иуда и чёрный мессия»)

Hear My Voice («Суд над чикагской семёркой»)
Húsavíkt («Евровидение: История огненной саги»)
Io Si (Seen) («Вся жизнь впереди»)
Speak Now («Одна ночь в Майами»)

Лучшая музыка – «Манк»

«Пятеро одной крови»
«Минари»
«Новости со всех концов света»
«Душа»

Лучший монтаж – «Звук металла»

«Отец»
«Земля кочевников»
«Девушка, подающая надежды»
«Суд над чикагской семёркой»

Лучший актер второго планаДэниел Калуя («Иуда и чёрный мессия»)

Саша Барон Коэн («Суд над чикагской семёркой»)
Лесли Одом-младший («Одна ночь в Майами»)
Пол Рейси («Звук металла»)
Лакит Стэнфилд («Иуда и чёрный мессия»)

Лучшая актриса второго планаЮн Ё Джон («Минари»)

Мария Бакалова («Борат 2»)
Гленн КлоузДеревенская элегия»)
Оливия Колман («Отец»)
Аманда Сейфред («Манк»)

Лучшая работа художника-постановщика – «Манк»

«Отец»
«Ма Рейни: Мать блюза»
«Новости со всех концов света»
«Довод»

Лучший звук – «Звук металла»

«Грейхаунд»
«Манк»
«Новости со всех концов света»
«Душа»

Лучшие костюмы – «Ма Рейни: Мать блюза»

«Эмма.»
«Манк»
«Мулан»
«Пиноккио»

Лучшие грим и прически – «Ма Рейни: Мать блюза»

«Эмма.»
«Деревенская элегия»
«Манк»
«Пиноккио»

Лучшие визуальные эффекты – «Довод»

«Любовь и монстры»
«Полночное небо»
«Мулан»
«Айван, единственный и неповторимый»

Лучший документальный фильм – «Мой учитель-осьминог»

«Коллектив»
«Агент-крот»
«Время»
«Особый лагерь: Революция инвалидности»

Лучший короткометражный документальный фильм – «Колетт»

«Концерт — это беседа»
«Не разделяться»
«Отделение голода»
«О Латаше с любовью»

Лучший короткометражный игровой фильм – «Два далёких незнакомца»

«Прощупывание»
«Комната писем»
«Подарок»
«Белый глаз»

Лучший короткометражный анимационный фильм – «Если что-то случится, я люблю вас»

«Нора»
«Гений места»
«Опера»
«Люди-да»
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