«Оскар» за лучший фильм получила «Земля кочевников»

В Лос-Анджелесе раздали «Оскары». 93-я церемония, за постановку которой отвечал Стивен Содерберг
, прошла, в основном, на главном вокзале Union Station. В России церемонию транслировал онлайн-кинотеатр Okko
. Итоги премии в этом году стали настолько ожидаемыми, как прибытие поездов по расписанию. Единственной неожиданностью стало то, что актерские награды в этом году вручили после того, как назвали обладателя главного «Оскара» за лучший фильм.
Главную кинопремию получил фильм «Земля кочевников», режиссер которой – Хлоя Чжао
– также была отмечена «Оскаром» в соответствующей профессиональной категории. Кроме того, за «Землю кочевников» наградили и исполнительницу главной роли Фрэнсис Макдорманд
. А вот награда за лучшую мужскую роль досталась Энтони Хопкинсу, сыгравшему в ленте «Отец».
Российскими ведущими красной дорожки 93-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии выступили блогер, модель, телеведущая Мария Миногарова
и эксперт моды, ведущий СТС Александр Рогов
. Собственно церемония была доступна как с оригинальной звуковой дорожкой, так и в переводе от кинокритика Егора Москвитина. Кроме того, в трансляцию «Оскара» в Okko
были интегрированы комментарии приглашенного эксперта – члена Американской академии кинематографических искусств и наук Александра Роднянского
, который рассказал про восемь фильмов, претендующих на главную статуэтку.
Полный список лауреатов премии «Оскар»:
Лучший фильм
– «Земля кочевников
» (читать рецензию
)
«Отец
» (читать рецензию
)
«Иуда и чёрный мессия
»
«Манк
» (читать рецензию
)
«Минари
» (читать рецензию
)
«Девушка, подающая надежды
» (читать рецензию
)
«Звук металла
»
«Суд над чикагской семёркой
» (читать рецензию
)
Лучший режиссёр
– Хлоя Чжао
(«Земля кочевников»)
Томас Винтерберг
(«Ещё по одной
»)
Дэвид Финчер
(«Манк»)
Ли Айзек Чун
(«Минари»)
Эмиральд Феннел
(«Девушка, подающая надежды»)
Лучшая актриса
– Фрэнсис Макдорманд
(«Земля кочевников»)
Виола Дэвис
(«Ма Рейни: Мать блюза
»)
Андра Дэй
(«Соединённые Штаты против Билли Холидей
»)
Ванесса Кирби
(«Фрагменты женщины
»)
Кэри Маллиган
(«Девушка, подающая надежды»)
Лучший актёр
– Энтони Хопкинс
(«Отец»)
Риз Ахмед
(«Звук металла»)
Чедвик Боузман
(«Ма Рейни: Мать блюза»)
Гари Олдман
(«Манк»)
Стивен Ян
(«Минари»)
Лучший оригинальный сценарий
– «Девушка, подающая надежды»
«Иуда и чёрный мессия»
«Минари»
«Звук металла»
«Суд над чикагской семёркой»
Лучший адаптированный сценарий
– «Отец»
«Борат 2
»
«Земля кочевников»
«Одна ночь в Майами
»
«Белый тигр
»
Лучший иностранный фильм
– «Ещё по одной» (читать рецензию
)
«Лучшие дни
»
«Коллектив
»
«Человек, который продал свою кожу
»
«Куда ты идёшь, Аида?
»
Лучший мультфильм
– «Душа
» (читать рецензию
)
«Вперёд
» (читать рецензию
)
«Путешествие на Луну
»
«Легенда о волках
» (читать рецензию
)
«Барашек Шон: Фермагеддон
» (читать рецензию
)
Лучший оператор
– «Манк»
«Иуда и чёрный мессия»
«Новости со всех концов света
»
«Земля кочевников»
«Суд над чикагской семёркой»
Лучшая песня
– Fight for You («Иуда и чёрный мессия»)
Hear My Voice («Суд над чикагской семёркой»)
Húsavíkt («Евровидение: История огненной саги
»)
Io Si (Seen) («Вся жизнь впереди
»)
Speak Now («Одна ночь в Майами»)
Лучшая музыка
– «Манк»
«Пятеро одной крови
»
«Минари»
«Новости со всех концов света»
«Душа»
Лучший монтаж
– «Звук металла»
«Отец»
«Земля кочевников»
«Девушка, подающая надежды»
«Суд над чикагской семёркой»
Лучший актер второго плана
– Дэниел Калуя
(«Иуда и чёрный мессия»)
Саша Барон Коэн
(«Суд над чикагской семёркой»)
Лесли Одом-младший
(«Одна ночь в Майами»)
Пол Рейси
(«Звук металла»)
Лакит Стэнфилд
(«Иуда и чёрный мессия»)
Лучшая актриса второго плана
– Юн Ё Джон
(«Минари»)
Мария Бакалова
(«Борат 2»)
Гленн Клоуз
(«Деревенская элегия
»)
Оливия Колман
(«Отец»)
Аманда Сейфред
(«Манк»)
Лучшая работа художника-постановщика
– «Манк»
«Отец»
«Ма Рейни: Мать блюза»
«Новости со всех концов света»
«Довод
»
Лучший звук
– «Звук металла»
«Грейхаунд
»
«Манк»
«Новости со всех концов света»
«Душа»
Лучшие костюмы
– «Ма Рейни: Мать блюза»
«Эмма.
»
«Манк»
«Мулан
»
«Пиноккио
»
Лучшие грим и прически
– «Ма Рейни: Мать блюза»
«Эмма.»
«Деревенская элегия»
«Манк»
«Пиноккио»
Лучшие визуальные эффекты
– «Довод»
«Любовь и монстры
»
«Полночное небо
»
«Мулан»
«Айван, единственный и неповторимый
»
Лучший документальный фильм
– «Мой учитель-осьминог
»
«Коллектив»
«Агент-крот
»
«Время
»
«Особый лагерь: Революция инвалидности
»
Лучший короткометражный документальный фильм
– «Колетт
»
«Концерт — это беседа
»
«Не разделяться
»
«Отделение голода
»
«О Латаше с любовью
»
Лучший короткометражный игровой фильм
– «Два далёких незнакомца
»
«Прощупывание
»
«Комната писем
»
«Подарок
»
«Белый глаз
»
Лучший короткометражный анимационный фильм
– «Если что-то случится, я люблю вас»
«Нора»
«Гений места»
«Опера»
«Люди-да»
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