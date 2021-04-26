Энтони Хопкинс
и Фрэнсис Макдорманд
признаны лучшими актерами по версии Американской киноакадемии. Церемония вручения премии проходит в Лос-Анджелесе. В России церемонию транслировал онлайн-сервис Okko
.
Макдорманд сыграла главную роль в картине «Земля кочевников
», которая также получила «Оскар» за лучший фильм и лучшую режиссуру (Хлоя Чжао
). Героиня Макдорманд – 60-летняя Ферн большую часть жизни провела в местечке Эмпайр, штат Невада. Она работала учителем, ее муж – на заводе по производству гипсокартона. Потом он умер, а само предприятие в 2011-м закрыли. Тогда Ферн погрузила весь немногочисленный скарб в фургон и отправилась по дорогам необъятной родины — чтобы в канун Рождества начать новую жизнь, нигде не пуская корни.
В фильме «Отец
», также удостоенном награды за лучший адаптированный сценарий, Хопкинс сыграл 83-летнего Энтони, который живет в лондонской квартире вместе с разведенной дочерью Анной (Оливия Колман
). Та лишь делает вид, что ухаживает за ним, а сама норовит уехать к любовнику во Францию, подыскав отцу сиделку, хотя тот в ней совсем не нуждается. Так, по крайней мере, кажется ему самому. Ведь у и так ворчливого старика прогрессирует болезнь Альцгеймера, которая подтачивает связь с реальностью: Энтони перестает узнавать Анну, путается в лицах и комнатах, а затем вообще начинает сомневаться: живет ли кто-то с ним?
Награды за роли второго плана получили Дэниел Калуя
, сыгравший в фильме «Иуда и черный мессия
», и корейская актриса Юн Ё Джон
из фильма «Минари
».
Российскими ведущими красной дорожки 93-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии выступили блогер, модель, телеведущая Мария Миногарова
и эксперт моды, ведущий СТС Александр Рогов
. Собственно церемония была доступна как с оригинальной звуковой дорожкой, так и в переводе от кинокритика Егора Москвитина. Кроме того, в трансляцию «Оскара» в Okko
были интегрированы комментарии приглашенного эксперта – члена Американской академии кинематографических искусств и наук Александра Роднянского
, который рассказал про восемь фильмов, претендующих на главную статуэтку.
С полным списком лауреатов и номинантов можно ознакомиться здесь
.
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