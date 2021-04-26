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Телевизионная премьера сериала «По колено» состоится 11 мая

26 апреля
2021 год

Новости кино >>
26 апреля 2021
На СТС 11 мая в 19:00 стартует десятисерийная лирическая комедия Александра Абдуллаева «По колено», сообщает пресс-служба телеканала, который занимался производством сериала совместно с онлайн-кинотеатром IVI.

Телевизионная премьера сериала «По колено» состоится 11 мая
фото: пресс-служба телеканала СТС

По сюжету бросивший работу в таксопарке Саня (Иван Филиппов), чей рост составляет всего 135 см, едет в Москву за ролью в большом кино. В столице он знакомится с неунывающим соседом по квартире Стасом (Станислав Агафонов), девушкой своей мечты Алёной (Анастасия Уколова) и самовлюблённым актёром Никитой (Анар Халилов) — соперником Грибова за сердце Алёны. На пути к успеху Саню ждут скандалы с капризными звёздами, жёсткая конкуренция, нечестные контракты, хоккей с легендарным Иваном Телегиным, роман с маленькой актрисой (Олимпия Ивлева) и даже тюрьма.

По словам Филиппова, «те трудности, которые испытывает герой, на самом деле близки и понятны всем маленьким людям. Именно поэтому меня зацепила эта история. С помощью нашего сериала хочется показать, что все мы в принципе одинаковые и не стоит косо смотреть на кого-то, в первую очередь на людей с ограниченными возможностями».

Телевизионная премьера сериала «По колено» состоится 11 мая
фото: пресс-служба телеканала СТС

Актёрскую карьеру герой начинает в рекламном ролике с беременной звездой (Агата Муцениеце) и с праздников для детей известного артиста (Максим Лагашкин). С помощью ассистента по актёрам Даши (Ангелина Стречина) Саня получает первую и сразу главную кинороль Черномора в историческом блокбастере режиссёра Эдуарда (Вячеслав Манучаров). Начинающему артисту и его друзьям предстоит встретиться с опытными актёрами и продюсерами в исполнении Сергея Жигунова, Зои Бербер, Яна Цапника, Игоря Угольникова, Бориса Дергачёва и узнать всю правду о мире кино.

Кинодебютант Иван Филиппов вспоминал, что на съёмках его ожидало немало трюков: «Для маленьких людей сложно подобрать дублёров, поэтому все каскадёрские трюки приходилось выполнять самому. Например, часто падать со стола, с кровати, выпрыгивать из машины, много времени висеть под потолком для отличного кадра в эпизоде с купидоном».



Если Ивану приходилось висеть над потолком, то Манучаров благодаря своему герою встал по ту сторону камеры и узнал всё про поиски инструментов общения с капризными актёрами. На площадке он признавался, что и сам столкнулся со звёздной болезнью: «"Звездянкой" болели мы все, я в том числе. Это естественная история. Я же с каждым нахожу общий язык. Считаю, что непрофессионально говорить: "С этим я сниматься не буду!", "Этот мне не нравится!", "А у этой губы какие-то не такие!"».

Главным антагонистом истории стал герой Артёма Бобцова, готовый на всё ради новой роли и больших гонораров. Актёр рассказывал, что в жизни не наблюдал такой жёсткой конкуренции среди своих коллег: «Любой человек, неважно какого он роста, хочет себя проявить. Это такое же комьюнити, как и у тех, кто трудится в любой другой организации. У нас много общего, мы работаем в одном городе, занимаемся одним делом, и каждый привлекает как может».
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Телевизионная премьера сериала «По колено» состоится 11 мая фотографии
Телевизионная премьера сериала «По колено» состоится 11 мая фотографии
Телевизионная премьера сериала «По колено» состоится 11 мая фотографии
Телевизионная премьера сериала «По колено» состоится 11 мая фотографии
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