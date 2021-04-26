Телевизионная премьера сериала «По колено» состоится 11 мая

На СТС 11 мая в 19:00 стартует десятисерийная лирическая комедия Александра Абдуллаева «По колено», сообщает пресс-служба телеканала, который занимался производством сериала совместно с онлайн-кинотеатром IVI.
фото: пресс-служба телеканала СТС
По сюжету бросивший работу в таксопарке Саня (Иван Филиппов), чей рост составляет всего 135 см, едет в Москву за ролью в большом кино. В столице он знакомится с неунывающим соседом по квартире Стасом (Станислав Агафонов), девушкой своей мечты Алёной (Анастасия Уколова) и самовлюблённым актёром Никитой (Анар Халилов) — соперником Грибова за сердце Алёны. На пути к успеху Саню ждут скандалы с капризными звёздами, жёсткая конкуренция, нечестные контракты, хоккей с легендарным Иваном Телегиным, роман с маленькой актрисой (Олимпия Ивлева) и даже тюрьма.
По словам Филиппова, «те трудности, которые испытывает герой, на самом деле близки и понятны всем маленьким людям. Именно поэтому меня зацепила эта история. С помощью нашего сериала хочется показать, что все мы в принципе одинаковые и не стоит косо смотреть на кого-то, в первую очередь на людей с ограниченными возможностями».
Кинодебютант Иван Филиппов вспоминал, что на съёмках его ожидало немало трюков: «Для маленьких людей сложно подобрать дублёров, поэтому все каскадёрские трюки приходилось выполнять самому. Например, часто падать со стола, с кровати, выпрыгивать из машины, много времени висеть под потолком для отличного кадра в эпизоде с купидоном».
Если Ивану приходилось висеть над потолком, то Манучаров благодаря своему герою встал по ту сторону камеры и узнал всё про поиски инструментов общения с капризными актёрами. На площадке он признавался, что и сам столкнулся со звёздной болезнью: «"Звездянкой" болели мы все, я в том числе. Это естественная история. Я же с каждым нахожу общий язык. Считаю, что непрофессионально говорить: "С этим я сниматься не буду!", "Этот мне не нравится!", "А у этой губы какие-то не такие!"».
Главным антагонистом истории стал герой Артёма Бобцова, готовый на всё ради новой роли и больших гонораров. Актёр рассказывал, что в жизни не наблюдал такой жёсткой конкуренции среди своих коллег: «Любой человек, неважно какого он роста, хочет себя проявить. Это такое же комьюнити, как и у тех, кто трудится в любой другой организации. У нас много общего, мы работаем в одном городе, занимаемся одним делом, и каждый привлекает как может».
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