Банды Нью-Йорка: трейлер фильма Стивена Спилберга «Вестсайдская история»

В сети появился трейлер нового фильма Стивена Спилберга
«Вестсайдская история
», снятый на основе оригинального бродвейского шоу 1957 года, по мотивам книги Артура Лорента
, музыки Леонарда Бернстайна
, на стихи Стивена Сондхайма
и режиссера-хореографа Джерома Роббинсона
.
Сюжет построен на бессмертной истории Ромео и Джульетты, развернутой на новый лад. На улицах Манхэттена ведут беспощадную войну за жизненное пространство две уличных банды, Джеты и Акулы. Тони — член банды Джетов и лучший друг главаря Риффа. Смуглянка Мария — сестра предводителя пуэрториканцев Акул. Тони и Мария влюбляются друг в друга вопреки ненависти друзей и родственников, и их любовь заканчивается трагически...
Исполнителями главных ролей в фильме стали Энсел Элгорт
, Рэйчел Зеглер
, Ариана ДеБос
, Дэвид Альварес
, Майкл Фейст
, Джош Андрес Ривера
, Ана Изабель
, Кори Столл
, Брайан Д’Арси Джеймс
, и Рита Морено
.
Постановщиком музыкальных номеров в фильме выступил лауреат премии «Тони» Джастин Пек
. Руководителем записи культовой музыки Леонарда Бернстайна стал всемирно известный дирижер филармонии Лос-Анджелеса и обладатель премии «Грэмми» Густаво Дудамель
. Композитор и дирижёр, номинант на премию «Оскар» Дэвид Ньюман
(«Анастасия
») занимался аранжировкой музыки. Руководителем вокального состава выступила обладательница премии «Тони» композитор Джанин Тесори
(«Веселый дом
», «Весьма современная Милли
»). Исполнительным музыкальным продюсером стал номинированный на премию «Грэмми» Мэттью Салливан
(«Красавица и чудовище
», «Чикаго
»). Продюсерами фильма стали обладательница премии «Оскар» Кристи Макоско Кригер
и обладатель премии «Тони» Кевин Макколлум
.
«Вестсайдская история
» в прокате с 9 декабря 2021
года.
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