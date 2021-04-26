Российские телезрители увидят новый турецкий сериал

На «Dомашнем» 15 мая в 19:00 состоится премьера 96-серийной турецкой мелодрамы «Чёрно-белая любовь», сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
Сериал расскажет про врача Аслы, спасающую людей из лап смерти, и Ферхата, который может отнять жизнь, не моргнув глазом. Однажды она из-за него попадает в заложники к бандитами и должна провести операцию умирающему. Аслы становится свидетельницей убийства и теперь должна умереть. Ферхат даёт ей шанс на жизнь, но с одним условием, которое в корне изменит их жизни.
Режиссёром мелодрамы числится Ясин Услу. В сериале сыграли Бирдже Акалай, Ибрагим Челиккол, Мухаммет Узунер, Арзу Гамзе Килинч, Эсе Диздар и Дениз Джелилоглу.
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