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Российские телезрители увидят новый турецкий сериал

26 апреля
2021 год

Новости кино >>
26 апреля 2021
На «Dомашнем» 15 мая в 19:00 состоится премьера 96-серийной турецкой мелодрамы «Чёрно-белая любовь», сообщает пресс-служба телеканала.

Российские телезрители увидят новый турецкий сериал
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Сериал расскажет про врача Аслы, спасающую людей из лап смерти, и Ферхата, который может отнять жизнь, не моргнув глазом. Однажды она из-за него попадает в заложники к бандитами и должна провести операцию умирающему. Аслы становится свидетельницей убийства и теперь должна умереть. Ферхат даёт ей шанс на жизнь, но с одним условием, которое в корне изменит их жизни.

Режиссёром мелодрамы числится Ясин Услу. В сериале сыграли Бирдже Акалай, Ибрагим Челиккол, Мухаммет Узунер, Арзу Гамзе Килинч, Эсе Диздар и Дениз Джелилоглу.

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Российские телезрители увидят новый турецкий сериал фотографии
Российские телезрители увидят новый турецкий сериал фотографии
Российские телезрители увидят новый турецкий сериал фотографии
Российские телезрители увидят новый турецкий сериал фотографии
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