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Глеб Калюжный стал рэпером

26 апреля
2021 год

Новости кино >>
26 апреля 2021
В Москве стартовали съёмки музыкального драмеди Sold Out о молодом рэпере в кризисе, который вместе с командой таких же сложных личностей должен за месяц записать альбом и собрать «солдаут», чтобы обрести свободу от диктатуры лейбла и обеспечить себе будущее, в котором их любят и ценят. Об этом сообщает пресс-служба видеоплатформы Premier.

Глеб Калюжный стал рэпером
фото: пресс-служба видеоплатформы Premier

В образе проблемного рэпера предстанет Глеб Калюжный, а компанию ему составят Александра Дроздова, Алексей Розин, Андрей Пынзару, Сергей Шакуров, Кристина Кучеренко и другие актёры. Продюсерская команда состоит из Валерия Федоровича, Евгения Никишова, Сергея Корнихина, Константина Майера и Николая Куликова, за постановку отвечает режиссёр Иван Плечев. Сериал выйдет на Premier уже в этом году.

По словам Калюжного, ему «везёт на истории, которые впоследствии экранизируют. Сценарий Sold Out имеет много общего с моим жизненным опытом. Но я работаю над тем, чтобы отличаться от своего героя, и характер моего персонажа не пересекался с моим. Каждую серию мы будем наблюдать за становлением личности моего героя, это круто».

Глеб Калюжный стал рэпером
фото: пресс-служба видеоплатформы Premier

Зрителей ожидает история о жизни внутри и около музыкального лейбла. Внешне это успешная махина шоу-бизнеса, но внутри большая дисфункциональная семья, которая переживает сложные времена: одни члены семьи хотят свободы, другие в жизненном тупике и не хотят ничего, патриархи мечтают об отдыхе, обиженные – занять их место. Для любого артиста Sold Out – это не просто концерт, на который разобрали все билеты. Это знак того, что он и его близкие могут забыть о бедности и унижениях, а впереди только слава, деньги и сплошной чилл. Ради этого можно пойти на всё.

«Когда несколько лет назад у меня появилась идея этого сериала, уже тогда чувствовались сильный разрыв между поколениями и большая атомизация в обществе. С годами это чувство только усилилось, и в Sold Out мы пытаемся предложить своё видение того, как абсолютно разные люди могут договориться и созидать. Несмотря на то, что события и герои вымышленные, в их основе лежат реальные истории, которыми с нами делились, пока мы писали сценарий. В персонажах точно будут угадываться черты настоящих участников музыкальной индустрии. Чтобы выглядеть ещё достоверней, мы постарались максимально поместить героев в реальный мир с помощью звёздных камео, знаковых мест, явлений и "пасхалок". Надеемся, что всё это поможет зрителю "подключиться" к героям и прочувствовать, что это происходит не в абстрактной России, а здесь и сейчас», — говорит шоураннер сериала Константин Майер.
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