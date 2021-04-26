Глеб Калюжный стал рэпером

В Москве стартовали съёмки музыкального драмеди Sold Out о молодом рэпере в кризисе, который вместе с командой таких же сложных личностей должен за месяц записать альбом и собрать «солдаут», чтобы обрести свободу от диктатуры лейбла и обеспечить себе будущее, в котором их любят и ценят. Об этом сообщает пресс-служба видеоплатформы Premier.
По словам Калюжного, ему «везёт на истории, которые впоследствии экранизируют. Сценарий Sold Out имеет много общего с моим жизненным опытом. Но я работаю над тем, чтобы отличаться от своего героя, и характер моего персонажа не пересекался с моим. Каждую серию мы будем наблюдать за становлением личности моего героя, это круто».
фото: пресс-служба видеоплатформы Premier
Зрителей ожидает история о жизни внутри и около музыкального лейбла. Внешне это успешная махина шоу-бизнеса, но внутри большая дисфункциональная семья, которая переживает сложные времена: одни члены семьи хотят свободы, другие в жизненном тупике и не хотят ничего, патриархи мечтают об отдыхе, обиженные – занять их место. Для любого артиста Sold Out – это не просто концерт, на который разобрали все билеты. Это знак того, что он и его близкие могут забыть о бедности и унижениях, а впереди только слава, деньги и сплошной чилл. Ради этого можно пойти на всё.
«Когда несколько лет назад у меня появилась идея этого сериала, уже тогда чувствовались сильный разрыв между поколениями и большая атомизация в обществе. С годами это чувство только усилилось, и в Sold Out мы пытаемся предложить своё видение того, как абсолютно разные люди могут договориться и созидать. Несмотря на то, что события и герои вымышленные, в их основе лежат реальные истории, которыми с нами делились, пока мы писали сценарий. В персонажах точно будут угадываться черты настоящих участников музыкальной индустрии. Чтобы выглядеть ещё достоверней, мы постарались максимально поместить героев в реальный мир с помощью звёздных камео, знаковых мест, явлений и "пасхалок". Надеемся, что всё это поможет зрителю "подключиться" к героям и прочувствовать, что это происходит не в абстрактной России, а здесь и сейчас», — говорит шоураннер сериала Константин Майер.
обсуждение >>