Подведены итоги бизнес-площадки 43-го ММКФ и деловой программы Московского молодёжного кинофорума

В Фестивальном центре «Октябрь» и в кинотеатре «Иллюзион» с 22 по 25 апреля прошли мероприятия бизнес-площадки 43-го ММКФ и деловой программы Московского молодёжного кинофорума в рамках Всероссийского молодёжного кинофорума. Согласно пресс-службе Союза кинематографистов России, в мероприятиях приняли участие более 300 участников, 87 экспертов, среди них – восемь иностранных, представители 29 регионов, а онлайн-трансляции посмотрели более пяти тысяч зрителей. В условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации все мероприятия проходили в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.Экспертами и спикерами бизнес-площадки выступили(Роскультцентр),(«Российская газета»),(Art masters),(Национальный фонд поддержки правообладателей), Анна Гудкова («1-2-3 продакшн»),(РЭЦ),(АПКиТ), Антон Калинкин (Chill),(Start), Макар Кожухов (Okko), Сергей Корнихин («Друг друга»),(Кинорепортёр),(Министерство культуры РФ), Сергей Мирошниченко (студия «Остров»), Сергей Маевский (МТС),(«Бюллетень кинопрокатчика»), Фёдор Попов (ВГИК-Дебют), Вадим Потапов (Кинопрайм), Жан Просянов Кино-Театр.Ру ),(«Профисинема»), Владислав Рубин («Яндекс. Студия»),(Роскино), Вадим Соколовский (ivi), Лариса Солоницына (Союз кинематографистов России), Алексей Троцюк (YBW, Start), сценаристы Андрей Золотарёв Роман Кантор . В работе площадки также приняли активное участие зарубежные эксперты, включаяИтоги бизнес-площадки были подведены на церемонии вручения главных призов Московского питчинга дебютантов. В секции документального кино победил комедийно-мелодраматический фильм», рассказывающий историю борьбы молодой героини Яны, оставшейся с полугодовалым ребенком на руках и огромной суммой кредита, которую муж-аферист повесил на доверчивую и влюблённую девушку. Проект также получил техническую поддержку от компании Canon. В категории «Короткометражное игровое кино» лауреатом стала «об одиноком смотрителе маяка Фёдоре, который встречает Ингу. Инга числится в списках пропавших без вести, ничего не помнит, но может творить чудеса.Среди веб-сериалов лучшим признан комедийно-драматический проект «» по сценарию. Это история геймера Егора, который возвращается из армии и узнаёт, что у него рак. Парень решает заработать на своей болезни, но ещё не знает, что рак, имеющий вполне человеческие очертания, откажется с ним сотрудничать. Лауреатом категории «Телесериалы» стал основанный на сценариимистический триллер «» о журналистке Яне и её брате МЧСнике, таинственным образом исчезнувшем на трассе во время бурана.Главный приз в секции «Полнометражное игровое кино» завоевал «. Это история-притча, основанная на жизни и творчестве русского поэта-футуриста, разворачивающаяся на пороге войны в городе М. А в категории Work-in-progress победила «» за авторством. Картина рассказывает историю возвращения Романа в родной дом на острове. С собой он берёт 11-летнюю дочь Софию. Роман будет бороться за свой дом и встретит школьную любовь. А София узнает о живущей на острове царевне Кантии и захочет убить отца, изменившего маме. Все финалисты данной категории получили специальные призы от группы компаний «СинеЛаб». Это «Кантия», «и «Одной из центральных тем работы бизнес-площадки 43-го ММКФ стало кинематографическое развитие регионов. В рамках события состоялась форсайт-сессия «Снимаем кино в России. Презентация региональных кинокластеров». Представители федеральных и региональных органов власти, кинокомиссий, продюсерских центров, киностудий, креативных кластеров и некоммерческих отраслевых организаций обсудили положение и перспективы развития регионального кинематографа, меры господдержки отрасли, а также вопросы взаимодействия с коллегами из других регионов и государств.О возможностях своих регионов рассказали представители 29 субъектов РФ: республик Алтай, Башкортостан, Карачаево-Черкессия, Карелия, Крым, Татарстан, Хакасия, Якутия, Камчатского, Красноярского, Краснодарского, Пермского краев, а также Архангельской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Самарской, Свердловской, Тамбовской, Томской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской областей.По словам руководителя Департамента кинематографии Министерства культуры РФ Светланы Максимченко,Представители российских образовательных учреждений и творческих объединений в рамках open-talk «Особенности подготовки кадров в регионах» рассказали о программах обучения, перечислили проблемы, с которыми сталкиваются кинематографисты на местах, а также отметили, какие навыки необходимы для работы в региональных проектах и на глобальном рынке. По мнению спикеров, в ближайшее время нужно установить стандарты образования, позволяющие готовить квалифицированных специалистов по всей стране, – возможно, в этих целях будут созданы центры развития и поддержки компетенций. При этом студентов лучше вовлекать в кинопроизводство с самого начала обучения – в противном случае, как показывает практика, люди не задерживаются в профессии. Также важно учитывать специфику регионального кино: оно дешевле и аутентичнее «больших» столичных проектов. Соответственно, региональные киностудии должны уметь работать мобильно и с меньшими бюджетами. Наиболее перспективными финансовыми моделями участники встречи считают частно-государственное партнёрство и систему грантов и субсидий.Отдельный акцент организаторы форума сделали на развитии кино в Якутии в рамках open talk ««Якутский феномен. Как снимается кино в самом кинематографичном регионе?». Модерировал мероприятие кинокритик, советник ректора ВГИК. Он отметил, что якутская национальная кинематография стала отдельным полноценным явлением. По его словам, этот феномен говорит о «. Благодаря именно кинофестивалям, по его мнению, о якутском кино знают и пишут критики.Большое внимание в рамках деловой программы было уделено взаимодействию с зарубежными фестивальными и образовательными платформами. В частности, на сессии «Зарубежные площадки: возможности для дебютантов» прошла презентация трёх зарубежных площадок. Координатор Польской академии документальных искусств, продюсери продюсерпредставили онлайн-платформу документальных фильмов pitchthedoc.com и рассказали об особенностях взаимодействия участников европейского рынка. Глава кинорынка Industry@Tallinn&Baltic Eventрассказала о мероприятиях Black Nights Film Festival. Заместитель директора и отборщик Софийского кинофестиваля (SIFF), руководитель рынка копродукции Sofia Meeting Мира Сталева поведала о возможностях площадки и выразила заинтересованность в совместных проектах с партнёрами из других стран, а также развитии рынка Юго-Восточной Европы. Модераторами встречи выступили продюсер, отборщик документальной программы ММКФи консультант по международным кинорынкам и кинофестивалям телеканала ТВ-3 Анна Арутюнова Уже традиционным для деловой программы стал open talk «Зарубежные площадки. Российский опыт». Центральными темами для обсуждения стали вопросы копродукции, международного сотрудничества и взаимодействия молодых российских кинематографистов с зарубежными площадками. Особое внимание на встрече уделялось зарубежным тренинговым программам и тем перспективам, которые в дальнейшем открываются для каждого российского участника.Ещё одной ключевой темой работы бизнес-площадки стало развитие индустрии в посткарантинный период. В рамках этого направления были проведены два open talk. В рамках события «Кино после пандемии. Развитие индустрии в цифровую эпоху» спикеры обсудили, как пандемия изменила рынок, как продюсеры относятся к тому, что снимают, при помощи чего можно выбраться из цифрового одиночества и нужно ли игрокам киноиндустрии быть социально ответственными. Модератором встречи выступил Никита Тихонов-Рау По словам генерального продюсера Art Pictures Vision Дмитрия Табарчука , в период карантина кинематографисты интенсивно работали над производством сценариев, а после снятия ограничительных мер все начали лихорадочно снимать. Это привело к повышению гонораров актёров, которые оказались занятыми в нескольких проектах одновременно и порой были вынуждены отказываться от участия, поэтому продюсеры в поисках замены открывали новые имена. Таким образом, на отечественном небосклоне загорелись молодые звёзды.Главный продюсер «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова дополнила коллегу, отметив, что это касается не только актёров – кинопроизводственный «цех» пополняется новыми кадрами, состоящими из выпускников киношкол, которые в последнее время ведут активную и продуктивную деятельность. Благодаря этому отрасли постепенно удаётся решить проблему нехватки специалистов, которая, однако, остаётся острой в условиях стремительно меняющегося рынка и битвой за зрителя.А учредитель веб-кинотеатра CHILL и Ассоциации производителей web-контента Антон Калинкин обратил внимание участников встречи на то, что изменился подход производителей контента к его созданию:По мнению участников встречи, в ближайшее время у широкой аудитории будут популярны комедийные и развлекательные шоу, спортивные трансляции и современные истории. Меньшим спросом будут пользоваться историческое и документальное кино. В то же время, несмотря на то, что сегодня всё труднее задеть социальный нерв зрителя, в индустрии появляются проекты, не только успешные по ключевым показателям, но и корректирующие общественное мнение.Также на площадке состоялся открытый диалог «Кинотеатры или платформы: кому отдать фильм?», на котором эксперты обсудили тонкости проката, выделили главные отличия между контентом для платформ и кинотеатров, а также дали советы по продвижению работ молодым кинематографистам.считает генеральный продюсер Yellow, Black and White и сооснователь видеосервиса START Алексей Троцюк.Спецификой работы в новых условиях поделился на творческой встрече в рамках бизнес-площадки и режиссёр монтажа, работавший над « Танцующей в темноте Ларса фон Триера и « Королевой Марго отметил Гедижье.В финальный день бизнес-площадки состоялась встреча участников Московского питчинга дебютантов и представителей региональных киносообществ с экспертами в формате one on one meetings.