Подведены итоги бизнес-площадки 43-го ММКФ и деловой программы Московского молодёжного кинофорума

В Фестивальном центре «Октябрь» и в кинотеатре «Иллюзион» с 22 по 25 апреля прошли мероприятия бизнес-площадки 43-го ММКФ и деловой программы Московского молодёжного кинофорума в рамках Всероссийского молодёжного кинофорума. Согласно пресс-службе Союза кинематографистов России, в мероприятиях приняли участие более 300 участников, 87 экспертов, среди них – восемь иностранных, представители 29 регионов, а онлайн-трансляции посмотрели более пяти тысяч зрителей. В условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации все мероприятия проходили в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
Итоги бизнес-площадки были подведены на церемонии вручения главных призов Московского питчинга дебютантов. В секции документального кино победил комедийно-мелодраматический фильм Дарины Умновой «Любовь на миллион 2», рассказывающий историю борьбы молодой героини Яны, оставшейся с полугодовалым ребенком на руках и огромной суммой кредита, которую муж-аферист повесил на доверчивую и влюблённую девушку. Проект также получил техническую поддержку от компании Canon. В категории «Короткометражное игровое кино» лауреатом стала «Память Инги» Елены Никифоренко об одиноком смотрителе маяка Фёдоре, который встречает Ингу. Инга числится в списках пропавших без вести, ничего не помнит, но может творить чудеса.
фото: пресс-служба Союза кинематографистов России
Среди веб-сериалов лучшим признан комедийно-драматический проект «Знакомьтесь, Рак» по сценарию Марии Гончаровой, Дарьи Смирновой, Ирины Романовой, Александра Иоффе и Ольги Осиповой. Это история геймера Егора, который возвращается из армии и узнаёт, что у него рак. Парень решает заработать на своей болезни, но ещё не знает, что рак, имеющий вполне человеческие очертания, откажется с ним сотрудничать. Лауреатом категории «Телесериалы» стал основанный на сценарии Лилии Янтилиной мистический триллер «Буран» о журналистке Яне и её брате МЧСнике, таинственным образом исчезнувшем на трассе во время бурана.
Главный приз в секции «Полнометражное игровое кино» завоевал «Председатель Земного Шара» Кристины Паустиан. Это история-притча, основанная на жизни и творчестве русского поэта-футуриста Велимира Хлебникова, разворачивающаяся на пороге войны в городе М. А в категории Work-in-progress победила «Кантия» за авторством Марии Вихровой. Картина рассказывает историю возвращения Романа в родной дом на острове. С собой он берёт 11-летнюю дочь Софию. Роман будет бороться за свой дом и встретит школьную любовь. А София узнает о живущей на острове царевне Кантии и захочет убить отца, изменившего маме. Все финалисты данной категории получили специальные призы от группы компаний «СинеЛаб». Это «Кантия», «Холодное золото» Петра Хики и «Я иду искать» Софьи Сафаевой.
фото: пресс-служба Союза кинематографистов России
Одной из центральных тем работы бизнес-площадки 43-го ММКФ стало кинематографическое развитие регионов. В рамках события состоялась форсайт-сессия «Снимаем кино в России. Презентация региональных кинокластеров». Представители федеральных и региональных органов власти, кинокомиссий, продюсерских центров, киностудий, креативных кластеров и некоммерческих отраслевых организаций обсудили положение и перспективы развития регионального кинематографа, меры господдержки отрасли, а также вопросы взаимодействия с коллегами из других регионов и государств.
О возможностях своих регионов рассказали представители 29 субъектов РФ: республик Алтай, Башкортостан, Карачаево-Черкессия, Карелия, Крым, Татарстан, Хакасия, Якутия, Камчатского, Красноярского, Краснодарского, Пермского краев, а также Архангельской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Самарской, Свердловской, Тамбовской, Томской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской областей.
фото: пресс-служба Союза кинематографистов России
По словам руководителя Департамента кинематографии Министерства культуры РФ Светланы Максимченко, «одним из направлений Концепции развития отечественной кинематографии до 2030 года, работа над которой проводится в данный момент, является развитие региональной кинематографии и децентрализация отрасли. В связи с этим было бы правильно, если регионы разработают собственные концепции развития, чтобы свести это потом в единый документ. Только слаженная работа позволит сформироваться инфраструктуре креативных индустрий».
Представители российских образовательных учреждений и творческих объединений в рамках open-talk «Особенности подготовки кадров в регионах» рассказали о программах обучения, перечислили проблемы, с которыми сталкиваются кинематографисты на местах, а также отметили, какие навыки необходимы для работы в региональных проектах и на глобальном рынке. По мнению спикеров, в ближайшее время нужно установить стандарты образования, позволяющие готовить квалифицированных специалистов по всей стране, – возможно, в этих целях будут созданы центры развития и поддержки компетенций. При этом студентов лучше вовлекать в кинопроизводство с самого начала обучения – в противном случае, как показывает практика, люди не задерживаются в профессии. Также важно учитывать специфику регионального кино: оно дешевле и аутентичнее «больших» столичных проектов. Соответственно, региональные киностудии должны уметь работать мобильно и с меньшими бюджетами. Наиболее перспективными финансовыми моделями участники встречи считают частно-государственное партнёрство и систему грантов и субсидий.
фото: пресс-служба Союза кинематографистов России
Отдельный акцент организаторы форума сделали на развитии кино в Якутии в рамках open talk ««Якутский феномен. Как снимается кино в самом кинематографичном регионе?». Модерировал мероприятие кинокритик, советник ректора ВГИК Андрей Апостолов. Он отметил, что якутская национальная кинематография стала отдельным полноценным явлением. По его словам, этот феномен говорит о «значимости фестивального движения в развитии национальных кинематографий». Благодаря именно кинофестивалям, по его мнению, о якутском кино знают и пишут критики.
Большое внимание в рамках деловой программы было уделено взаимодействию с зарубежными фестивальными и образовательными платформами. В частности, на сессии «Зарубежные площадки: возможности для дебютантов» прошла презентация трёх зарубежных площадок. Координатор Польской академии документальных искусств, продюсер Адам Паплински и продюсер Катарина Цареска представили онлайн-платформу документальных фильмов pitchthedoc.com и рассказали об особенностях взаимодействия участников европейского рынка. Глава кинорынка Industry@Tallinn&Baltic Event Мардж Лииске рассказала о мероприятиях Black Nights Film Festival. Заместитель директора и отборщик Софийского кинофестиваля (SIFF), руководитель рынка копродукции Sofia Meeting Мира Сталева поведала о возможностях площадки и выразила заинтересованность в совместных проектах с партнёрами из других стран, а также развитии рынка Юго-Восточной Европы. Модераторами встречи выступили продюсер, отборщик документальной программы ММКФ Анастасия Безрук и консультант по международным кинорынкам и кинофестивалям телеканала ТВ-3 Анна Арутюнова.
фото: пресс-служба Союза кинематографистов России
Уже традиционным для деловой программы стал open talk «Зарубежные площадки. Российский опыт». Центральными темами для обсуждения стали вопросы копродукции, международного сотрудничества и взаимодействия молодых российских кинематографистов с зарубежными площадками. Особое внимание на встрече уделялось зарубежным тренинговым программам и тем перспективам, которые в дальнейшем открываются для каждого российского участника.
Ещё одной ключевой темой работы бизнес-площадки стало развитие индустрии в посткарантинный период. В рамках этого направления были проведены два open talk. В рамках события «Кино после пандемии. Развитие индустрии в цифровую эпоху» спикеры обсудили, как пандемия изменила рынок, как продюсеры относятся к тому, что снимают, при помощи чего можно выбраться из цифрового одиночества и нужно ли игрокам киноиндустрии быть социально ответственными. Модератором встречи выступил Никита Тихонов-Рау.
фото: пресс-служба Союза кинематографистов России
По словам генерального продюсера Art Pictures Vision Дмитрия Табарчука, в период карантина кинематографисты интенсивно работали над производством сценариев, а после снятия ограничительных мер все начали лихорадочно снимать. Это привело к повышению гонораров актёров, которые оказались занятыми в нескольких проектах одновременно и порой были вынуждены отказываться от участия, поэтому продюсеры в поисках замены открывали новые имена. Таким образом, на отечественном небосклоне загорелись молодые звёзды.
Главный продюсер «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова дополнила коллегу, отметив, что это касается не только актёров – кинопроизводственный «цех» пополняется новыми кадрами, состоящими из выпускников киношкол, которые в последнее время ведут активную и продуктивную деятельность. Благодаря этому отрасли постепенно удаётся решить проблему нехватки специалистов, которая, однако, остаётся острой в условиях стремительно меняющегося рынка и битвой за зрителя.
фото: пресс-служба Союза кинематографистов России
А учредитель веб-кинотеатра CHILL и Ассоциации производителей web-контента Антон Калинкин обратил внимание участников встречи на то, что изменился подход производителей контента к его созданию: «За последнее время произошла важная вещь – мы начали потреблять собственный контент. Раньше мы снимали "для народа", а теперь сами смотрим свои работы, то есть являемся производителями и потребителями контента одновременно. Непрофессиональный контент резко вышел на рынок профессионального контента, по аналогии с музыкальным рынком. Нет больше авторитетов, есть лишь желание снимать и технологии, доступные каждому. Потребительский контент начинает врываться в большое кинопространство – это произойдёт в ближайшие годы».
По мнению участников встречи, в ближайшее время у широкой аудитории будут популярны комедийные и развлекательные шоу, спортивные трансляции и современные истории. Меньшим спросом будут пользоваться историческое и документальное кино. В то же время, несмотря на то, что сегодня всё труднее задеть социальный нерв зрителя, в индустрии появляются проекты, не только успешные по ключевым показателям, но и корректирующие общественное мнение.
фото: пресс-служба Союза кинематографистов России
Также на площадке состоялся открытый диалог «Кинотеатры или платформы: кому отдать фильм?», на котором эксперты обсудили тонкости проката, выделили главные отличия между контентом для платформ и кинотеатров, а также дали советы по продвижению работ молодым кинематографистам.
«Когда-то лет 20 назад был огромный рынок DVD, на котором существовало всё экспериментальное кино. И оно собирало довольно приличную кассу, тот же Netflix, по сути, вырос из прокатного DVD. У всех платформ есть дефицит в кино, особенно в русском. И мы заинтересованы в том, что привлечёт внимание. Возможно, ваш фильм не создан для того, чтобы пускать его в кинотеатре, потому что он не сможет собрать ту аудиторию, которая позволит ему конкурировать в живом прокате. Но онлайн-сервисы, как в прошлом DVD, открывают такую возможность. Я думаю, что с появлением цифровых площадок появится новое кино, которое изначально будет бороться за платформы и помогать им выполнить поставленные цели», — считает генеральный продюсер Yellow, Black and White и сооснователь видеосервиса START Алексей Троцюк.
фото: пресс-служба Союза кинематографистов России
Спецификой работы в новых условиях поделился на творческой встрече в рамках бизнес-площадки и режиссёр монтажа Франсуа Гедижье, работавший над «Танцующей в темноте» Ларса фон Триера и «Королевой Марго» Патриса Шеро. «Мы заканчивали монтаж фильма с режиссёром, когда случился локдаун, и нам пришлось продолжить работу по электронной почте. Это было ужасно, потому что в нашем деле важны нюансы, которые могут быть считаны только при живом общении – там всё понятно без слов. Но думаю, что больше стоит бояться "Нетфликса", а не пандемии. Ведь ещё немного, и не пошли бы мы ни в какое кино, а так и засели бы перед домашними экранами», — отметил Гедижье.
В финальный день бизнес-площадки состоялась встреча участников Московского питчинга дебютантов и представителей региональных киносообществ с экспертами в формате one on one meetings.
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