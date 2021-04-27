«Шерлока в России» покажет телеканал TV1000 Русское Кино

Знаменитый английский сыщик (Максим Матвеев) расследует дело не менее знаменитого убийцы – Джека-потрошителя – и выясняет, что злодей сбежал в Россию (кстати, версия о русском происхождении маньяка действительно широко распространена). Доктор Ватсон, вечный спутник Шерлока Холмса, увы, ранен, поэтому детектив оставляет друга и соратника поправлять здоровье и отправляется в загадочную страну, чтобы изловить преступника.
Замена Ватсону находится быстро – в лице другого доктора, Карцева (Владимир Мишуков), недолюбливающего иностранцев и вообще людей, но хорошо образованного и весьма сообразительного. Не без труда они сходятся, чтобы вместе противостоять преступности в шумном и полоном жутких тайн Санкт-Петербурге.
Есть здесь и свой «Лестрейд» – начальник сыскной полиции Санкт-Петербурга, коллежский асессор с говорящей фамилией Трудный (Павел Майков). И, конечно, «русский Мориарти» – профессор медицины и коварный гипнотизёр, глава мрачной секты Фёдор Бахметьев (Константин Юшкевич), который и будет строить козни следствию, оказавшись даже опаснее своего британского «коллеги».
Стильный и оригинальный сериал с лёгким флёром популярного в наши дни стимпанка и полный эстетики дореволюционной России впервые был показан в рамках 42-го Московского международного кинофестиваля и благосклонно принят публикой. В марте 2021 года он удостоился Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения за лучшую работу режиссёра монтажа, ранее получив ряд теплых отзывов от критиков.
Создатель проекта – Александр Шабуров, известный российский художник, участник арт-группы «Синие носы», автор, среди прочего, книги «Злоключения Шерлока Холмса в русских переводах и перевоплощениях» - то есть человек, в теме прекрасно разбирающийся. Режиссёр – Нурбек Эген, лауреат многочисленных премий, среди которых – престижная Young Artist Awards, за короткометражку «Санжыра» и полнометражный фильм «Сундук предков». За сценарий вместе с Александром Шабуровым отвечал опытный автор Олег Маловичко, работавший над сериалами «Метод», «Метод 2», «Троцкий», «Склифосовский», фильмами «Лёд», «Притяжение», «Вторжение», «Домовой» и многими другими теле- и кинохитами.
Смотрите сериал «Шерлок в России» на канале TV1000 Русское Кино пройдут 1 и 2 мая – по четыре серии в день, стартуя в 19:00. 4-7 мая сериал будет продемонстрирован повторно – по две серии в день, начало – в 19:00.
обсуждение >>