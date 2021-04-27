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«Шерлока в России» покажет телеканал TV1000 Русское Кино

27 апреля
2021 год

Новости кино >>
27 апреля 2021
Телеканал TV1000 Русское Кино 1 и 2 мая покажет все 8 эпизодов сериала «Шерлок в России» с Максимом Матвеевым и Владимиром Мишуковым в главных ролях. А для тех кто пропустит эфир состоится повтор с 4 по 7 мая – по две серии в день, сообщает пресс-служба телеканала.

«Шерлока в России» покажет телеканал TV1000 Русское Кино
фото: Пресс-служба телеканала TV1000 Русское кино

Знаменитый английский сыщик (Максим Матвеев) расследует дело не менее знаменитого убийцы – Джека-потрошителя – и выясняет, что злодей сбежал в Россию (кстати, версия о русском происхождении маньяка действительно широко распространена). Доктор Ватсон, вечный спутник Шерлока Холмса, увы, ранен, поэтому детектив оставляет друга и соратника поправлять здоровье и отправляется в загадочную страну, чтобы изловить преступника.

Замена Ватсону находится быстро – в лице другого доктора, Карцева (Владимир Мишуков), недолюбливающего иностранцев и вообще людей, но хорошо образованного и весьма сообразительного. Не без труда они сходятся, чтобы вместе противостоять преступности в шумном и полоном жутких тайн Санкт-Петербурге.

Есть здесь и свой «Лестрейд» – начальник сыскной полиции Санкт-Петербурга, коллежский асессор с говорящей фамилией Трудный (Павел Майков). И, конечно, «русский Мориарти» – профессор медицины и коварный гипнотизёр, глава мрачной секты Фёдор Бахметьев (Константин Юшкевич), который и будет строить козни следствию, оказавшись даже опаснее своего британского «коллеги».

А самое главное – нелюдимый гений сыска только в России встретит свою любовь. Ею оказывается бывшая актриса и мать-одиночка Софья Касаткина (Ирина Старшенбаум). Яркими ролями также отметились в сериале Константин Богомолов, Евгений Дятлов, Хельга Филиппова и другие популярные актёры.

Стильный и оригинальный сериал с лёгким флёром популярного в наши дни стимпанка и полный эстетики дореволюционной России впервые был показан в рамках 42-го Московского международного кинофестиваля и благосклонно принят публикой. В марте 2021 года он удостоился Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения за лучшую работу режиссёра монтажа, ранее получив ряд теплых отзывов от критиков.

Создатель проекта – Александр Шабуров, известный российский художник, участник арт-группы «Синие носы», автор, среди прочего, книги «Злоключения Шерлока Холмса в русских переводах и перевоплощениях» - то есть человек, в теме прекрасно разбирающийся. Режиссёр – Нурбек Эген, лауреат многочисленных премий, среди которых – престижная Young Artist Awards, за короткометражку «Санжыра» и полнометражный фильм «Сундук предков». За сценарий вместе с Александром Шабуровым отвечал опытный автор Олег Маловичко, работавший над сериалами «Метод», «Метод 2», «Троцкий», «Склифосовский», фильмами «Лёд», «Притяжение», «Вторжение», «Домовой» и многими другими теле- и кинохитами.

Смотрите сериал «Шерлок в России» на канале TV1000 Русское Кино пройдут 1 и 2 мая – по четыре серии в день, стартуя в 19:00. 4-7 мая сериал будет продемонстрирован повторно – по две серии в день, начало – в 19:00.
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обсуждение >>
№ 2
Иван Беляев (Москва)   27.04.2021 - 11:22
Только ради того чтобы послушать как Матвеев говорить с британским ацентом - готов пересмотреть сериал еще раз читать далее>>
№ 1
Мария Линчук (Москва)   27.04.2021 - 09:26
Неплохой вышел сериал, довольно самобытный! читать далее>>
Всего сообщений: 2
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