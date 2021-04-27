Пятый TeleMultiMedia Forum подвел итоги

Панельная дискуссия «Трансформация цифровой медиасферы» была посвящена последствиям пандемии. Эксперты отметили, что ее влияние на медиапространство оказалось очень разным и отчасти его можно оценить по тому контенту, который продает оператор. Многие отмечали рост подписок на ТВ и онлайн-сервисы, однако неясно, останутся ли эти пользователи с ними и дальше.
В рамках сессии «2021 год — год онлайн-видеосервисов! Почему?» участники форума обсудили синергию линейного ТВ и VOD-платформ. Так, гендиректор онлайн-кинотеатра Okko Максим Евдокимов убежден, что традиционное телевидение хорошо создает программный продукт, в то время как онлайн-платформы продолжат развивать производство кино и сериалов.
«Выручка ОТТ-сервисов сейчас уже больше, чем касса офлайн-кинотеатров, и эту историю не повернуть назад. Очевидно, что ОТТ-сервисы будут заниматься продюсированием фильмов и заходить в продакшн уже на начальном этапе. Люди распробовали удовольствие от просмотра качественного контента, сидя у себя дома. Походы в кинотеатры станут еще более событийными. Вполне возможно, что ОТТ заместит тематические телеканалы», — предположила директор по взаимодействию с индустрией компании «Яндекс» Ксения Болецкая.
фото: tmtconferences.ru
Стремительно меняется не только рынок видеосервисов — телеком-операторы активно развивают дополнительные сервисы, объединяя их в конвергентные предложения и экосистемы. Связанные с этим вызовы обсуждали на сессии «Цифровая трансформация телеком-операторов. Стильно, модно, необходимо?». Мнения спикеров разделились. Так, одни считают, что увеличение количества услуг повышает лояльность абонентов, пусть и не приносит деньги в данный момент. Другие операторы, напротив, хотят получать прибыль прямо сейчас, не уповая на перспективу. Однако все отметили важность конвергентных предложений для своей аудитории.
В рамках сессии «Час «Медиалогистики». Телеканалы эпохи интернет» эксперты затронули тему необходимости для оператора создавать собственные телеканалы. Гендиректор телекомпании «Первый ТВЧ» Максим Полухин рассказал о высокой конкуренции на рынке тематических каналов, несмотря на которую новые все равно будут запускаться. Однако, подчеркнул он, запуск каждого такого проекта должен быть результатом глубокой аналитики.
Наконец, участники сессии «Синергия телевидения и UGC-платформ» поговорили о том, насколько удачным окажется симбиоз классического ТВ и платформ с пользовательским контентом (YouTube, TikTok, соцсети), когда они сольются в общее информационно-развлекательное медиапространство.
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