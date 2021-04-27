Международный смотр Courant3D объявил конкурс для авторов короткометражек в новых форматах

Международный фестиваль иммерсивного и интерактивного кино Courant3D и дистрибуционное агентство VOSTOK объявили конкурс
для авторов короткометражных фильмов в новых форматах. Отобранные проекты примут участие в смотре, который пройдет с 5 по 9 октября, сообщают организаторы.
Для конкурсной программы принимаются фильмы, снятые в вертикальном формате, а также в VBeat и Ai. Работы участников будут показаны в рамках спецпрограммы Best of Courant3D на фестивале Clermont-Ferrand и Сайгонском международном фестивале нового кино и кинофестивале Interfilm Berlin. Победителям компенсируют все расходы на билеты до Франции и проживание. Также их работы смогут попасть в каталог короткого метра французской ассоциации Prenez du Relief, занимающейся дистрибуцией фильмов новых форматов.
В состав жюри Courant3D входит девять главных представителей индустрии короткометражного кино разных стран — России, Франции, Германии, Китая. В их числе сооснователь VOSTOK Янна Буря
, а также Кристин Жендре
, Александр Штейн
, Цзин Су
и другие.
Регистрация на конкурс открыта до 1 июля 2021 года. Для участия необходимо заполнить форму на сайте
, поставить отметку «Нравится» страницам VOSTOK и COURANT3D в Facebook и сделать репост публикации о конкурсе со страницы VOSTOK.
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