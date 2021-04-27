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Леонардо ДиКаприо исполнит главную роль в ремейке «Еще по одной»

27 апреля
2021 год

Новости кино >>
27 апреля 2021
Драма «Еще по одной» датского режиссера Томаса Винтерберга, отмеченная «Оскаром» как лучший иностранный фильм, получит англоязычный ремейк. Главную роль исполнит Леонардо ДиКаприо, сообщает Deadline.

Леонардо ДиКаприо исполнит главную роль в ремейке «Еще по одной»
фото: deadline.com

Производством проекта займется компания ДиКаприо Appian Way. Актер будет продюсировать картину вместе с Винтербергом. Права на фильм также хотели заполучить Джейк Джилленхол и Элизабет Бэнкс.

«Еще по одной» — это история четырех друзей, преподавателей старших классов, решившихся на необычный эксперимент. Они испытывают на себе справедливость научной теории, утверждающей, что c самого рождения человек страдает от нехватки алкоголя в крови. Главную роль в оригинальной ленте сыграл Мадс Миккельсен.
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