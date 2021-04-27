Леонардо ДиКаприо исполнит главную роль в ремейке «Еще по одной»

Производством проекта займется компания ДиКаприо Appian Way. Актер будет продюсировать картину вместе с Винтербергом. Права на фильм также хотели заполучить Джейк Джилленхол и Элизабет Бэнкс.
«Еще по одной» — это история четырех друзей, преподавателей старших классов, решившихся на необычный эксперимент. Они испытывают на себе справедливость научной теории, утверждающей, что c самого рождения человек страдает от нехватки алкоголя в крови. Главную роль в оригинальной ленте сыграл Мадс Миккельсен.
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