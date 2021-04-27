Олег Гаас и Маргарита Аброськина сыграют в «Регби» 19 мая

По сюжету чемпионка России по спортивной гимнастике Настя (Аброськина) бросает любимый спорт из-за конфликта с тренером. Не представляя жизни без побед, девушка идет в женское регби. В мужской команде того же клуба тренируется Макс (Гаас), в свое время оставивший бокс и смешанные единоборства. Каждый из них осваивает честный, бескомпромиссный и жестокий мир регби.
«Регби — это настоящий мужской спорт, для викингов. Мы снимали спортивную драму с полным погружением, поэтому задача была стать викингом или хотя бы не слишком отличаться от него в кадре. Это потребовало серьезной физической подготовки: тайский бокс, бои без правил. В общем, пришлось попотеть — надеюсь, с пользой для дела. Регби я осваивал из-за пандемии в сжатые сроки: на тренировки оставался месяц, поэтому я тренировался в любую погоду», — рассказал Олег Гаас.
фото: Пресс-служба more.tv
Благодаря поддержке клуба ЦСКА артисты сериала постоянно присутствовали на играх мужской и женской команд клуба, учились у игроков и участвовали в настоящем тренировочном процессе.
обсуждение >>