Мария Луговая перевоплотится в аферистку «Нинель»

В Москве стартовали съемки сериала «Нинель», где Марии Луговой предстоит примерить около 15 различных образов. Об этом сообщает пресс-служба Киностудии КИТ, которая занимается производством проекта для Первого канала.
фото: Пресс-служба Киностудии КИТ
Действие разворачивается в Пятигорске 1980-х. Юная Нинель (Мария Луговая) заканчивает школу с отличием и собирается поступать в театральный институт. Однако в семье девушки происходит несчастье: ее отца обвиняют в ограблении музея, директором которого он является. Нинель хочет помочь ему и, используя свои актерские способности, добивается встречи. Местный авторитет Баршак случайно замечает, как Нинель выходит из отделения милиции, расстроенно стягивает парик и рукой стирает грим. Его люди тут же всё узнают о приметной барышне и докладывают, что девчонка умеет фантастически перевоплощаться. Аферист встречается с девушкой и предлагает помочь в деле ее отца, но за небольшое одолжение.
«Мы очень долго искали актрису на главную роль, был масштабный кастинг и утвердили Машу за ее абсолютное совпадение с героиней: внешне она хрупкая, кажется ранимой, а внутри — сильная, волевая, в хорошем смысле «пацанка». Ей придется очень много раз перевоплощаться по-настоящему, то есть если она играет роль художницы — ей нужно досконально знать всё о живописи, потому что Нинель будет в таких обстоятельствах, когда вокруг очень умные люди, которые раскусят малейший промах. Здесь не получится сфальшивить, прикинуться, в любую секунду нужно держать удар», — отметил режиссер Сергей Краснов.
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