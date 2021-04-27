Фестиваль «Короче» расширяет команду отборщиков

В этом году фестиваль «Короче», который состоится с 20 по 22 августа, расширяет команду отборщиков. Об этом сообщает пресс-служба смотра.
фото: Пресс-служба фестиваля «Короче»
Так, к программному директору Артему Рыжкову присоединились главред программы «Кино в деталях» Надежда Королева и кинокритик и главред CoolConnections Вадим Рутковский. Они займутся отбором картин для основной и внеконкурсных программ.
Ежегодно на фестиваль приходит более 2000 заявок из России и других стран. На участие в основном конкурсе могут претендовать игровые, документальные и анимационные картины, снятые на русском языке. В этом году было принято решение увеличить возможный хронометраж фильмов до 24 минут (ранее было до 15).
Прием работ на участие уже открыт. Подать заявку можно на сайте, заполнив форму.
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