Анимационный сериал о кислотной версии Кремниевой долины запущен в производство

фото: Пресс-служба видеосервиса PREMIER

Анимационный сериал для взрослых Take My Muffin запущен в производство. По словам авторов, проект станет путешествием в кислотную версию Кремниевой долины. Об этом сообщает пресс-служба видеосервиса PREMIER, который занимается созданием ленты совместно с телеканалом 2x2 и студией Toonbox.Сериал расскажет о единороге, который потерял память, но обладает суперспособностью спонтанно выдавать гениальные идеи стартапов. Чтобы вернуть воспоминания, герой начинает работать с экстравагантным бизнесменом — трёхглазым котом по имени Рок.Take My Muffin — это первый мультсериал, который будет финансироваться криптосообществом. Продюсером и сценаристом проекта выступил создатель Toonbox Павел Мунтян . Над скриптом также работали. Планируется три сезона по 10 серий в каждом — для зрителей старше 16 лет.Проект выйдет в эфире 2x2 и на видеосервисе PREMIER в начале 2022 года.