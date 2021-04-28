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Анимационный сериал о кислотной версии Кремниевой долины запущен в производство

28 апреля
2021 год

Новости кино >>
28 апреля 2021
Анимационный сериал для взрослых Take My Muffin запущен в производство. По словам авторов, проект станет путешествием в кислотную версию Кремниевой долины. Об этом сообщает пресс-служба видеосервиса PREMIER, который занимается созданием ленты совместно с телеканалом 2x2 и студией Toonbox.

Анимационный сериал о кислотной версии Кремниевой долины запущен в производство
фото: Пресс-служба видеосервиса PREMIER

Сериал расскажет о единороге, который потерял память, но обладает суперспособностью спонтанно выдавать гениальные идеи стартапов. Чтобы вернуть воспоминания, герой начинает работать с экстравагантным бизнесменом — трёхглазым котом по имени Рок.

Take My Muffin — это первый мультсериал, который будет финансироваться криптосообществом. Продюсером и сценаристом проекта выступил создатель Toonbox Павел Мунтян. Над скриптом также работали Станислав Михайлов, Владимир Пономарев и Майкл Меннис. Планируется три сезона по 10 серий в каждом — для зрителей старше 16 лет.

Проект выйдет в эфире 2x2 и на видеосервисе PREMIER в начале 2022 года.
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