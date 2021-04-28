«Вампиров средней полосы» продлили на второй сезон

Сериал «Вампиры средней полосы» продлен на второй сезон. Его съемки стартуют весной 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба видеосервиса START, где проект остается лидером по просмотрам со дня премьеры.
фото: Пресс-служба видеосервиса START
Автор сценария и креативный продюсер сериала Алексей Акимов пока не раскрывает подробности продолжения, но отмечает, что мир вампиров «серьезно тряхнет».
По сюжету первого сезона в Смоленске издавна живут вампиры. Живут тихо и по закону, не убивая людей и притворяясь самыми простыми гражданами. У каждого из них есть своя профессия и определенная роль в вампирской ячейке общества. Но мирное существование этой тихой провинциальной семьи оказывается под угрозой, когда в березовой роще на окраине города находят тела обескровленных парней.
фото: Пресс-служба видеосервиса START
«Я был бы очень удивлен и расстроен, если бы сериал не продлили. Был уверен в продолжении приблизительно с середины съемок первого сезона. Конечно, я успел соскучиться и по своей роли, и по команде сериала. Дело еще в том, что молодые и немолодые актеры скучают по-разному. В кино можно самореализоваться, добиться успеха, зарабатывать деньги – по-разному. Самое главное, что тебе этот кусок жизни уже никто не вернет. И когда ты немолодой актер, то ты понимаешь, что тебе очень важно, в какой компании и с кем ты этот кусочек жизни проживешь», — отметил Юрий Стоянов.
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