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Продолжение сериала «Почему женщины убивают» покажут этим летом

28 апреля
2021 год

Новости кино >>
28 апреля 2021
Премьера второго сезона сериала «Почему женщины убивают» с новым актерским составом состоится 4 июня в «Амедиатеке», сообщает пресс-служба видеосервиса.

Продолжение сериала «Почему женщины убивают» покажут этим летом

Действие развернется в 1949 году. Как и в первом сезоне, создатели продолжать исследовать, что скрывается за фальшивыми фасадами идеальной жизни и на что готовы пойти женщины ради обретения своего истинного лица. Одна из историй будет посвящена паре, чей брак оказывается под угрозой, когда жена узнает, что ее муж вовсе не безобидный ветеринар.

В продолжении сыграют Ник Фрост, Эллисон Толман, Лана Паррия, Джордана Кристи, Мэтью Даддарио и Вероника Фалькон. Сезон будет состоять из 10 эпизодов.
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