Продолжение сериала «Почему женщины убивают» покажут этим летом

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«Вампиров средней полосы» продлили на второй сезон

Анимационный сериал о кислотной версии Кремниевой долины запущен в производство

27 апреля

Фестиваль «Короче» расширяет команду отборщиков

К ней присоединились главред «Кино в деталях» Надежда Королева и кинокритик Вадим Рутковский.