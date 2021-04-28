Продолжение сериала «Почему женщины убивают» покажут этим летом

Премьера второго сезона сериала «Почему женщины убивают
» с новым актерским составом состоится 4 июня в «Амедиатеке», сообщает пресс-служба видеосервиса.
Действие развернется в 1949 году. Как и в первом сезоне, создатели продолжать исследовать, что скрывается за фальшивыми фасадами идеальной жизни и на что готовы пойти женщины ради обретения своего истинного лица. Одна из историй будет посвящена паре, чей брак оказывается под угрозой, когда жена узнает, что ее муж вовсе не безобидный ветеринар.
В продолжении сыграют Ник Фрост
, Эллисон Толман
, Лана Паррия
, Джордана Кристи
, Мэтью Даддарио
и Вероника Фалькон
. Сезон будет состоять из 10 эпизодов.
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