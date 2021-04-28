Спасатели Роман Курцын, Игорь Лифанов и Олег Андреев отправятся в Ульяновскую область

По сюжету на новом месте работы спасателям отряда предстоит за полгода воспитать молодые кадры и наладить работу подразделения. Однако до этого необходимо разобраться с личной жизнью, где не все так просто. На ульяновской базе Гиреева, Грека и Петрова встречает новая команда: помощник командира отряда Пронченко (Вячеслав Дробинков), стажеры Леша Соколов (Дмитрий Мальцев), Вика Скворцова (Никита Дубровина) и Витя Семечкин (Никита Транцеев). Спасателям и так непросто налаживать отношения с новыми коллегами, а тут еще в противоборство с ними вступают внешние силы: в городе идет борьба за местный завод между его хозяйкой Зоей Черных (Ольга Филиппова) и бизнесменом Петром Мусоргским (Алексей Нилов).
«В этом сезоне, как и всегда, со мной работала моя команда каскадеров из Ярославля, потому что лучше их меня никто не чувствует и не знает. Этот сезон насыщен драками, он будет более экшеновским, поэтому без них было никак, и спасибо продюсерам, что пошли мне на встречу. Получилось, что я стал неким креативным продюсером экшн-сцен», – рассказал Роман Курцын, сыгравший Александра Грека.
фото: Пресс-служба НТВ
Режиссером проекта выступил Игорь Драка. Съемки сериала «Пять минут тишины. Новые горизонты» прошли в Ульяновске и Ульяновской области. В кадре зрители увидят ветропарк, Ульяновский речной порт, Президентский мост, соединяющий правобережную и левобережную части города, региональное МЧС и другие местные достопримечательности.
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