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Третий сезон «Содержанок» стартует 10 июня

28 апреля
2021 год

Новости кино >>
28 апреля 2021
Премьера продолжения сериала «Содержанки» состоится 10 июня на START. Третий сезон, который снял Юрий Мороз, обещает быть более мужским, сообщает пресс-служба видеосервиса. В сети уже появился трейлер проекта.



В финале второго сезона героиня Дарьи Мороз сделала неожиданный выбор, сбежав от Глеба (Владимир Мишуков) прямо в аэропорту. Куда приведет Лену это решение и как сложатся их отношения — зрители узнают в премьерных эпизодах.

«Для меня самым сложным было кардинальное преображение Лены Широковой. Если в первом сезоне она — мент, а во втором — потерявшая свое "я", подвластная мужчине содержанка, то в третьем сезоне она чувствует себя в мире бизнеса и гламура как рыба в воде. Еще нам было очень важно тонко и драматически точно выстроить взаимоотношения Лены и Глеба в новых обстоятельствах, не потеряв при этом их мощную связь», — отмечает Дарья Мороз.

Третий сезон «Содержанок» стартует 10 июня
фото: Пресс-служба видеосервиса START

«“Содержанки” — важный для меня проект, ведь в первом сезоне Константин Богомолов увидел меня в совершенно новом образе, и тот фундамент, который он заложил, по-прежнему остаётся в основе всего сериала, — рассказывает Сергей Бурунов. — К третьей части истории мой герой Игорь приходит в абсолютном отчаянии, потеряв всё. Наши сценаристы “отправили” Игоря к психотерапевту, которого играет Виктория Толстоганова. Благодаря ей он начинает что-то понимать про себя и про то, почему оказался там, где оказался. Мне это очень близко, потому что я тоже прорабатывал свои проблемы с психотерапевтом и считаю это правильной гигиеной мозга».

К актерскому составу в новом сезоне также присоединились Светлана Устинова, Александр Горбатов, Сергей Гилёв, Александр Молочников, фронтмен группы Tesla boy Антон Севидов и другие.
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Третий сезон «Содержанок» стартует 10 июня фотографии
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