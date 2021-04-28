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Егор Баринов снимает детективный сериал «48 часов»

28 апреля
2021 год

Новости кино >>
28 апреля 2021
В Петербурге стартовали съемки детективного сериала «48 часов». Режиссерское кресло занял Егор Баринов, сообщает пресс-служба Пятого канала.

Егор Баринов снимает детективный сериал «48 часов»
фото: Пресс-служба Пятого канала

В центре сюжета – оперативники отдела МВД при городском следственном комитете. Волею судьбы им зачастую достаются самые сложные дела, расследование которых нужно завершить в течение 48 часов. На кону либо престиж страны, либо человеческая жизнь. И если опера не поторопятся, то основной подозреваемый сможет уйти от правосудия и успеет уничтожить улики или свидетелей.

Начальника оперов сыграет Игорь Павлов. Его герой – подполковник Саар, коренной петербуржец с эстонскими корнями, умен, выдержан и аристократичен. Компанию Павлову составят Антон Багров, Владислав Резник, Ольга Белинская, Марина Гончарова и Александр Кононец.
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Антон БагровЕгор БариновОльга БелинскаяМарина Гончарова (II)Александр КононецИгорь ПавловВладислав Резник
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