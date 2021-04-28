Егор Баринов снимает детективный сериал «48 часов»

В Петербурге стартовали съемки детективного сериала «48 часов». Режиссерское кресло занял Егор Баринов, сообщает пресс-служба Пятого канала.
фото: Пресс-служба Пятого канала
В центре сюжета – оперативники отдела МВД при городском следственном комитете. Волею судьбы им зачастую достаются самые сложные дела, расследование которых нужно завершить в течение 48 часов. На кону либо престиж страны, либо человеческая жизнь. И если опера не поторопятся, то основной подозреваемый сможет уйти от правосудия и успеет уничтожить улики или свидетелей.
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