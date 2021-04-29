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Агата Муцениеце делает Александра Робака звездой стендапа в трейлере комедии «Честный развод»

29 апреля
2021 год

Новости кино >>
29 апреля 2021
В сети появился трейлер романтической комедии «Честный развод» режиссёра Ивана КульневаПоследний романтик»).


По сюжету фильма Гена всю жизнь старался быть опорой семьи. Ради этого он даже отказался от бурной молодости и мечты стать звездой КВН. А когда спустя 25 лет жена назвала его скучным и предложила развестись, Гена решает наверстать упущенное — наполнить жизнь приключениями и поехать на фестиваль КВН в Сочи. А подталкивает его к этому путешествию новая знакомая – прекрасная девушка Милана очень легкого поведения. Она уверена, что талантливый Гена с ее помощью очень быстро станет звездой юмора. Правда, если ещё быстрее Милана не исчезнет вместе с приличной суммой с Гениной карты.

«Мы старались сделать легкую романтическую комедию о настоящем. Без референсов, канонов и проверенных ходов. От души. Для всех, — рассказывает автор сценария и креативный продюсера фильма Константин Трофимов, — В жизни главного героя наступает сложный период. Кажется, что все зря, ты в тупике и когда-то свернул не туда. Так бывает и в реальности. Но, когда жизнь вдруг дает шанс наверстать упущенную мечту, не каждый готов принять этот вызов. Конечно, прошлого не вернуть, но можно изменить настоящее и найти что-то новое. Здравый риск, приключения, путешествия, новые знакомства и, конечно, любовь лучше всего возвращают интерес к жизни. «Честный развод» про это.
Главный герой едет на КВН. Эта игра когда-то была для многих молодых людей очень важным этапом в жизни. В студенчестве, в школе и даже в рабочем коллективе КВН был социальным лифтом, коучем по коммуникации, способом встретить новых друзей, попробовать себя в роли артиста и просто весело провести время. КВН – это наш американский футбол. Национальная игра с национальной идеей. Поэтому многие бывшие квнщики периодически возвращаются к мысли «вот бы сейчас все бросить и поехать выступать на фестиваль в Сочи!»

Агата Муцениеце делает Александра Робака звездой стендапа в трейлере комедии «Честный развод»

Главные роли в картине сыграли Александр Робак, Агата Муцениеце, Андрей Бизюк, Анна Невская, Андрей Федорцов, Юлия Сулес, Андрей Борисов и Ирина Безряднова.

«Мой герой из Челябинска, и я из Челябинской области, так что кое-что общее у нас с ним есть, — говорит Александр Робак, — После прочтения сценария фильма я предложил продюсерам внести несколько правок в характер моего героя. Рад, что Георгий Малков и Константин Трофимов их приняли.
Задача была сделать образ Гены более логичным, понятным и убедительным, чтобы он выглядел не как карикатурный персонаж, а как нормальный живой человек, с которым зритель мог бы себя отождествлять. Проблема, с которой столкнулся мой герой, это, во-первых, кризис среднего возраста, а, во-вторых, он в одночасье потерял все: работу, семью, жену, лучшего друга и теперь ему предстоит начать жизнь с чистого листа».

Агата Муцениеце делает Александра Робака звездой стендапа в трейлере комедии «Честный развод»

«Мою героиню зовут Милана, ее можно назвать аферисткой и авантюристкой, которая мечтает о хорошей жизни, – поделилась Агата Муцениеце, — Она разводит мужчин на деньги, надеясь, что когда-нибудь откроет свой салон и ее жизнь наладится. И вот однажды Милана встречает Гену, у которого неприятности в семье, в бизнесе, он весь потерянный, но пока еще с деньгами. Милана решает развести его на крупную сумму, но через некоторое время понимает, что у нее начинают зарождаться к нему чувства. «Честный развод» — это такая романтическая комедия о людях, которые сначала совершенно не подходят друг другу, а потом неожиданно начинают подходить. Уверена, что этот фильм будет как пилюля хорошего настроения, счастья и веры в любовь».

Съемки фильма проходили с декабря 2020 по март 2021 года в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае: в Сочи, на Красной Поляне, в казино и на горнолыжном курорте «Роза Хутор».

В российский прокат «Честный развод» выйдет уже в этом году.
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№ 1
Наталья Обич (Москва)   29.04.2021 - 09:41
Сначала подумала, что это что-то вроде полнометражной версии ютуб-шоу Агаты)) читать далее>>
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Агата Муцениеце делает Александра Робака звездой стендапа в трейлере комедии «Честный развод» фотографии
Агата Муцениеце делает Александра Робака звездой стендапа в трейлере комедии «Честный развод» фотографии
Агата Муцениеце делает Александра Робака звездой стендапа в трейлере комедии «Честный развод» фотографии
Агата Муцениеце делает Александра Робака звездой стендапа в трейлере комедии «Честный развод» фотографии
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