Агата Муцениеце делает Александра Робака звездой стендапа в трейлере комедии «Честный развод»

В сети появился трейлер романтической комедии «Честный развод
» режиссёра Ивана Кульнева
(«Последний романтик
»).
По сюжету фильма Гена всю жизнь старался быть опорой семьи. Ради этого он даже отказался от бурной молодости и мечты стать звездой КВН. А когда спустя 25 лет жена назвала его скучным и предложила развестись, Гена решает наверстать упущенное — наполнить жизнь приключениями и поехать на фестиваль КВН в Сочи. А подталкивает его к этому путешествию новая знакомая – прекрасная девушка Милана очень легкого поведения. Она уверена, что талантливый Гена с ее помощью очень быстро станет звездой юмора. Правда, если ещё быстрее Милана не исчезнет вместе с приличной суммой с Гениной карты.
«Мы старались сделать легкую романтическую комедию о настоящем. Без референсов, канонов и проверенных ходов. От души. Для всех
, — рассказывает автор сценария и креативный продюсера фильма Константин Трофимов
, — В жизни главного героя наступает сложный период. Кажется, что все зря, ты в тупике и когда-то свернул не туда. Так бывает и в реальности. Но, когда жизнь вдруг дает шанс наверстать упущенную мечту, не каждый готов принять этот вызов. Конечно, прошлого не вернуть, но можно изменить настоящее и найти что-то новое. Здравый риск, приключения, путешествия, новые знакомства и, конечно, любовь лучше всего возвращают интерес к жизни. «Честный развод» про это.
Главный герой едет на КВН. Эта игра когда-то была для многих молодых людей очень важным этапом в жизни. В студенчестве, в школе и даже в рабочем коллективе КВН был социальным лифтом, коучем по коммуникации, способом встретить новых друзей, попробовать себя в роли артиста и просто весело провести время. КВН – это наш американский футбол. Национальная игра с национальной идеей. Поэтому многие бывшие квнщики периодически возвращаются к мысли «вот бы сейчас все бросить и поехать выступать на фестиваль в Сочи!
»
Главные роли в картине сыграли Александр Робак
, Агата Муцениеце
, Андрей Бизюк
, Анна Невская
, Андрей Федорцов
, Юлия Сулес
, Андрей Борисов
и Ирина Безряднова
.
«Мой герой из Челябинска, и я из Челябинской области, так что кое-что общее у нас с ним есть
, — говорит Александр Робак, — После прочтения сценария фильма я предложил продюсерам внести несколько правок в характер моего героя. Рад, что Георгий Малков и Константин Трофимов их приняли.
Задача была сделать образ Гены более логичным, понятным и убедительным, чтобы он выглядел не как карикатурный персонаж, а как нормальный живой человек, с которым зритель мог бы себя отождествлять. Проблема, с которой столкнулся мой герой, это, во-первых, кризис среднего возраста, а, во-вторых, он в одночасье потерял все: работу, семью, жену, лучшего друга и теперь ему предстоит начать жизнь с чистого листа
».
«Мою героиню зовут Милана, ее можно назвать аферисткой и авантюристкой, которая мечтает о хорошей жизни
, – поделилась Агата Муцениеце, — Она разводит мужчин на деньги, надеясь, что когда-нибудь откроет свой салон и ее жизнь наладится. И вот однажды Милана встречает Гену, у которого неприятности в семье, в бизнесе, он весь потерянный, но пока еще с деньгами. Милана решает развести его на крупную сумму, но через некоторое время понимает, что у нее начинают зарождаться к нему чувства. «Честный развод» — это такая романтическая комедия о людях, которые сначала совершенно не подходят друг другу, а потом неожиданно начинают подходить. Уверена, что этот фильм будет как пилюля хорошего настроения, счастья и веры в любовь
».
Съемки фильма проходили с декабря 2020 по март 2021 года в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае: в Сочи, на Красной Поляне, в казино и на горнолыжном курорте «Роза Хутор».
В российский прокат «Честный развод
» выйдет уже в этом году.
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