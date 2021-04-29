В мае состоится мировая премьера фильма Дзиги Вертова «Три героини»

В Москве 23 мая в киноцентре «Октябрь» и 24 мая в кинотеатре «Иллюзион», а также в Санкт-Петербурге 6 июня в кинотеатре «КАРО 9 Варшавский экспресс» в рамках проекта КАРО.Арт состоится первый в мире показ ленты «Три героини» в эксклюзивном формате. Копия фильма предоставлена Российским государственным архивом кинофотодокументов, уточняет пресс-служба мероприятия.
фото: пресс-служба проекта КАРО.Арт
«Мы назвали нашу ретроспективу футуроспективой, потому что она обращена в будущее, а не в прошлое, ведь Дзига Вертов – это человек, который сохранил свой революционный потенциал. Ее необычность заключается в том, что мы включаем в программу показа некоторые фильмы впервые. "Три героини" – это практически неизвестный публике фильм, который лежал на полке с 1938 года», — подчеркнул историк и реконструктор кино Николай Изволов.
Картина будет показана в оригинальной версии, такой, какой оставил её Дзига Вертов. Фильм чрезвычайно интересен и как артефакт пропаганды женского равноправия 1938 года: при помощи документальных репортажей он повествует о невероятной попытке совершить первый безостановочный транссибирский полёт легендарными женщинами-пилотами Мариной Расковой, Полиной Осипенко и Валентиной Гризодубовой. Полёт изобиловал опасностями, но завершился успешно, а все участницы приключения получили звание Героя Советского Союза. Именно триумфу человеческой воли и бесстрашию перед неизведанным посвятил своё документальное исследование Дзига Вертов.
фото: пресс-служба проекта КАРО.Арт
«Картина не была закончена, в финальной части ленты иногда отсутствует музыка и возникают провалы. У нас была возможность, например, взять и вставить какие-то музыкальные фрагменты в акустические лакуны, но мы этого делать не стали, потому что это было бы искажением авторского замысла. Иногда удержаться от реставрации гораздо труднее, чем сделать её. Например, египетский сфинкс или Парфенон дошли до нас с какими-то повреждениями, мы же можем достроить их, но не делаем этого. До нас доходят артефакты прошлого и для нас главное – ознакомиться с ними, увидеть их, потрогать, ввести в культурный обиход, но восстанавливать их – это дело не наше, это дело, может быть, будущих поколений», – комментирует процесс работы с материалом Николай Изволов.
Серия кинопоказов «Киноглаз. Киноки. Вертов» — это крупнейшее собрание кинолент великого советского авангардиста Дзиги Вертова и мастеров его документальной школы, которое будет впервые показано в России и мире. Манифесты «киноков» навсегда перевернули принципы построения документальных картин и установили правила фиксации «правды жизни» – чистого кино без примеси других искусств. Показы фильмов пройдут в «Октябре» и «Иллюзионе» с 20 по 30 мая, а зрители Петербурга смогут увидеть шедевры советской документалистики с 3 по 13 июня в «КАРО 9 Варшавский экспресс». Показы цикла состоятся при поддержке Музея кино, Госфильмофонда России и Российского государственного архива кинофотодокументов. Большая часть копий фильмов была любезно предоставлена Госфильмофондом России. Приобрести билеты на сеансы можно в сети «КАРО» и на сайте «Иллюзиона».
фото: пресс-служба проекта КАРО.Арт
В программу футуроспективы войдёт 12 немых и звуковых картин, среди которых «Москва», «Человек с киноаппаратом», «Весной» и «Годовщина революции», до определённого момента считавшаяся утерянной. Её специальный показ в год столетия вызвал ажиотаж и бурную дискуссию среди гостей и зрителей непосредственно в темноте кинозала. В рамках проекта покажут и выпуски знаменитого журнала «Кино-правда». Каждый из них представляет очевидную ценность для киноведения и истории. Например, в «Кино-правду №13» Вертова включены интертитры работы художника Александра Родченко. Дуэт двух икон советского авангарда представляет огромный интерес и область для исследований для всех историков искусства. «Кино-правда №19» содержит удивительную подсказку о скорости своей демонстрации в заглавных титрах. Благодаря Николаю Изволову фильм будет показан в оригинальном темпоритме.
Откроется футуроспектива показом фильма «Кино-глаз» в сопровождении живой музыки в исполнении пианиста-виртуоза Филиппа Чельцова в премьерном зале «Октября». Дальнейшие показы немых картин также состоятся с записью музыки Чельцова. На показах в рамках программы Николай Изволов расскажет зрителям о важности творческого наследия Вертова и «киноков», а также опишет тонкости архивной работы, связанной с восстановлением фильмов начала прошлого века. Ярким событием футуроспективы будет показ картины о наследии Дзиги Вертова «Мир без игры» режиссёра Леонида Махнача, где о творчестве великого авангардиста размышляют мэтры мировой кинематографии Анри Ланглуа, Жорж Садуль и другие.
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