Лариса Удовиченко и Александр Половцев вернулись в 90-е во втором сезоне сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

Весной на ТНТ вернётся со вторым сезоном сериал «Мир! Дружба! Жвачка!». Перед премьерой продолжения зрителям с 10 мая покажут все серии первой части, уточняет пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
В продолжении драмы о 90-х пойдёт рассказ о том, как всего один год в истории новой России изменил жизнь самых обычных людей, в которых зрители разных возрастов узнают себя. Действие переместится ровно на год вперёд – в 1994-й, когда страну захватила волна финансовых пирамид, заводы постепенно переходили в частные руки – в том числе и незаконно, в городах орудовали преступные группировки, а семью Рябининых продолжало лихорадить после событий прошлого лета.
Санька обвиняет маму в измене и уходит из дома, в котором его отец – до сих пор безработный писатель. Женя возвращается из Германии и с нетерпением ждёт встречи с Санькой, но его реакция её разочаровывает. Вовка засматривается на гимнасток в спортивной школе и подрабатывает всеми возможными способами, чтобы прокормить отца. А Илюша стал толкинистом и первый из всей четвёрки нашёл себе девушку по имени Галадриэль.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
Ребята повзрослели, их проблемы стали серьезнее, а детские ожидания столкнулись с суровой реальностью нового времени. Теперь точка сбора друзей – не солнечная крыша, а закрытый гараж, в котором они мечтают о будущем в эпоху неопределённостей. Взрослые пытаются выбраться из личного кризиса и ещё не подозревают о приближении кризиса экономического. Афганцы продолжают воевать с кавказцами под предводительством Вити, и никто из них не знает, что Алик выжил.
По словам креативного продюсера сериала Александра Белова, «дети повзрослели, уровень их проблематики тоже стал "старше". Мы показали переходную стадию между подростком и взрослым. Когда персонажи проходят через неё, у них появляются идеалистические версии будущего. Но потом они сталкиваются с реальностью, и это порождает очень понятную боль. От этой реальности ребята постараются разными способами убежать – кто-то в мир фэнтези, а кто-то в буквальном смысле».
«Мы начали писать второй сезон даже раньше, чем закончили снимать первый. У нас было две истории, первая – линия Алика, героя Юры Борисова. Мы понимали, что он должен делать и чего хочет его персонаж, но долго думали, как Алик осуществит задуманное. И вторая – история чувственной любви, свалившаяся на подростков. Она для нас основная. Когда мы росли, фильмов про трепетные, настоящие отношения было мало – это "Бум" и "Бум 2", "Вам и не снилось…". Во втором сезоне мы решили сконцентрироваться на этом – любви, взрослении и новых вызовах», — рассказал креативный продюсер сериала Пётр Внуков.
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