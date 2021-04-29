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Дэвид Кроненберг под впечатлением от пандемии снимет ремейк «Преступлений будущего»

29 апреля
2021 год

Новости кино >>
29 апреля 2021
Дэвид Кроненберг после семилетнего перерыва вернётся к режиссуре. Его новой работой станет фантастическая лента «Преступления будущего» (Crimes of the Future), уверяет IndieWire.

Дэвид Кроненберг под впечатлением от пандемии снимет ремейк «Преступлений будущего»
фото: кадр из фильма «Преступления будущего» 1970 года

Возможно, картина будет представлять собой навеянный пандемией коронавируса ремейк его же фильма об Адриане Триподе, отправившемся по следам пропавшего дерматолога Адриана Ружа после того, как из-за отравленных косметических препаратов погибли все половозрелые женщины. В итоге он находит пятилетнюю девочку, которая может стать спасительницей человечества.

Съёмки запланированы на август и сентябрь, а пройдут они в Греции при содействии местной студии Argonauts Productions. Последний раз режиссёрское кресло Кроненберг занимал в 2014-м, когда работал над картиной «Звёздная карта».
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