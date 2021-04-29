Майя и её друзья спасают преследователя в отрывке мультфильма «Пчёлка Майя: Медовый движ»

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Фантастическая комедия режиссёра о гибели всех женщин вышла в 1970 году.

Лариса Удовиченко и Александр Половцев вернулись в 90-е во втором сезоне сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

29 апреля

В мае состоится мировая премьера фильма Дзиги Вертова «Три героини»

Показы пройдут в Москве в киноцентре «Октябрь» и в кинотеатре «Иллюзион», а также в Санкт-Петербурге в кинотеатре «КАРО 9 Варшавский экспресс».