Майя и её друзья спасают преследователя в отрывке мультфильма «Пчёлка Майя: Медовый движ»

Кино-Театр.Ру
представляет вашему вниманию отрывок из немецко-австралийского мультфильма Ноэля Клири
«Пчёлка Майя: Медовый движ
».
Маленьким зрителям расскажут новую историю о знаменитой упрямой пчёлке. Когда Майя и её лучший друг Вилли спасают муравьиную принцессу, они оказываются в эпической битве с насекомыми, которая перенесёт их в странные новые миры и испытает их дружбу на прочность.
Новую адаптацию популярной повести Вальдемара Бонсельса
«Приключения пчёлки Майи
» создали в 2012 году в виде сериала, а позднее у него появились полнометражные продолжения «Пчёлка Майя
» и «Пчёлка Майя и кубок мёда
».
«Пчёлка Майя: Медовый движ» выйдет в российский прокат 6 мая.
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