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Майя и её друзья спасают преследователя в отрывке мультфильма «Пчёлка Майя: Медовый движ»

29 апреля
2021 год

Новости кино >>
29 апреля 2021
Кино-Театр.Ру представляет вашему вниманию отрывок из немецко-австралийского мультфильма Ноэля Клири «Пчёлка Майя: Медовый движ».



Маленьким зрителям расскажут новую историю о знаменитой упрямой пчёлке. Когда Майя и её лучший друг Вилли спасают муравьиную принцессу, они оказываются в эпической битве с насекомыми, которая перенесёт их в странные новые миры и испытает их дружбу на прочность.

Новую адаптацию популярной повести Вальдемара Бонсельса «Приключения пчёлки Майи» создали в 2012 году в виде сериала, а позднее у него появились полнометражные продолжения «Пчёлка Майя» и «Пчёлка Майя и кубок мёда».

Майя и её друзья спасают преследователя в отрывке мультфильма «Пчёлка Майя: Медовый движ»

«Пчёлка Майя: Медовый движ» выйдет в российский прокат 6 мая.
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