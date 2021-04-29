Приз жюри ФИПРЕССИ на 43-м ММКФ достался итальянскому фильму «Равнодушные»

Приз жюри ФИПРЕССИ на 43-м ММКФ получила итальянская картина Леонардо Гуэрры Сераньоли «Равнодушные». Об этом сообщает пресс-служба смотра.
фото: кадр из фильма «Равнодушные»
Действие фильма, основанного на одноимённом романе Альберто Моравиа, разворачивается в современном Риме. Мариаграция Арденго и её дети Микеле и Карла остаются без средств к существованию. Жадный до денег любовник Мариаграции Лео разрабатывает план с целью отнять у семьи последнюю собственность — чердак, на котором они живут. Микеле пытается помешать планам Лео, но когда его попытки терпят крах, за дело берётся юная Карла.
обсуждение >>