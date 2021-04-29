Приз жюри ФИПРЕССИ на 43-м ММКФ достался итальянскому фильму «Равнодушные»

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В прокате с 6 мая.

Майя и её друзья спасают преследователя в отрывке мультфильма «Пчёлка Майя: Медовый движ»

29 апреля

Дэвид Кроненберг под впечатлением от пандемии снимет ремейк «Преступлений будущего»

Фантастическая комедия режиссёра о гибели всех женщин вышла в 1970 году.