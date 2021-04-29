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Приз жюри ФИПРЕССИ на 43-м ММКФ достался итальянскому фильму «Равнодушные»

29 апреля
2021 год

Новости кино >>
29 апреля 2021
Приз жюри ФИПРЕССИ на 43-м ММКФ получила итальянская картина Леонардо Гуэрры Сераньоли «Равнодушные». Об этом сообщает пресс-служба смотра.

Приз жюри ФИПРЕССИ на 43-м ММКФ достался итальянскому фильму «Равнодушные»
фото: кадр из фильма «Равнодушные»

Действие фильма, основанного на одноимённом романе Альберто Моравиа, разворачивается в современном Риме. Мариаграция Арденго и её дети Микеле и Карла остаются без средств к существованию. Жадный до денег любовник Мариаграции Лео разрабатывает план с целью отнять у семьи последнюю собственность — чердак, на котором они живут. Микеле пытается помешать планам Лео, но когда его попытки терпят крах, за дело берётся юная Карла.

Приз жюри NETPAC достался иракской ленте Адалета Гармиани «Мой дом Мосул». Жюри российской кинокритики вручило свой приз «Чреву моря» испанца Агусти Вильяронги, а диплом – румынскому фильму Андрея Хуцуляка «#Засранка». Призами Гильдии неигрового кино и телевидения отмечены «Амурская Голгофа» Юлии Серьгиной и шведская «Сабайя» Хогира Хирори. Федерация киноклубов России наградила призом «Колючий взгляд» иранского «Сына» Нушин Мераджи и «Конец фильма» Владимира Котта, а диплом присудила «Последней "Милой Болгарии"» Алексея Федорченко. Приза зрительских симпатий удостоен греческий «Человек божий» в постановке Елены Попович.
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