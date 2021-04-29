Александра Никифорова примерила форму «Стюардессы»

По сюжету для стюардессы Марии Селивановой (Никифорова) небо является смыслом жизни, а работа – настоящим призванием. Но она принимает трудное решение оставить полёты и посвятить себя семье. Однако «земная» жизнь приносит ей неприятные открытия. Её муж Алексей (Белый) оказывается не таким, каким героиня себе его представляла. Мария вынуждена забрать сына и сбежать из родного Сургута в Москву. Она устраивается на работу в «Аэрофлот» и начинает жизнь с чистого листа. Рабочие будни девушки «небесной» профессии переплетаются со сложной семейной драмой. Впереди у неё – непростые отношения с командиром корабля Ждановым (Страхов) и борьба за собственное счастье.
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