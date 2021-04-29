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Александра Никифорова примерила форму «Стюардессы»

29 апреля
2021 год

Новости кино >>
29 апреля 2021
Режиссёр Дмитрий Черкасов приступил в Москве к съёмкам многосерийного фильма «Стюардесса». Согласно пресс-службе телеканала «Россия», главные роли в сериале исполнят Александра Никифорова, Даниил Страхов и Анатолий Белый.

Александра Никифорова примерила форму «Стюардессы»
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»

По сюжету для стюардессы Марии Селивановой (Никифорова) небо является смыслом жизни, а работа – настоящим призванием. Но она принимает трудное решение оставить полёты и посвятить себя семье. Однако «земная» жизнь приносит ей неприятные открытия. Её муж Алексей (Белый) оказывается не таким, каким героиня себе его представляла. Мария вынуждена забрать сына и сбежать из родного Сургута в Москву. Она устраивается на работу в «Аэрофлот» и начинает жизнь с чистого листа. Рабочие будни девушки «небесной» профессии переплетаются со сложной семейной драмой. Впереди у неё – непростые отношения с командиром корабля Ждановым (Страхов) и борьба за собственное счастье.

Компанию основному трио актёров составят Евгения Симонова, Анна Каменкова, Андрей Соколов, Екатерина Олькина, Евгения Лоза, Анастасия Акатова и Артём Крылов, а в камео появятся Евгений Миронов, Чулпан Хаматова и Филипп Киркоров.
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Александра Никифорова примерила форму «Стюардессы» фотографии
Александра Никифорова примерила форму «Стюардессы» фотографии
Александра Никифорова примерила форму «Стюардессы» фотографии
Александра Никифорова примерила форму «Стюардессы» фотографии
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