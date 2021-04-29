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Главный редактор Кино-Театр.Ру Жан Просянов обсудил на форуме IPQuorum уход киноиндустрии в веб

29 апреля
2021 год

Новости кино >>
29 апреля 2021
На территории Технопарка инновационного центра «Сколково» в рамках форума по интеллектуальной собственности IPQuorum состоялась конференция «Медиа и искусство. Как технологии новых медиа меняют художественные практики».

Главный редактор Кино-Театр.Ру Жан Просянов обсудил на форуме IPQuorum уход киноиндустрии в веб

Первое слово взял главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов, напомнивший, «что 45 тысяч лет назад появился разумный человек, умеющий делать то, чего не умеет ни одно существо на Земле — коммуницировать с помощью создаваемых им художественных образов, иными словами — творить, креативить. В это же время человек овладел и абстрактным мышлением — эти явления однозначно связаны друг с другом, феномен ещё ждёт изучения».

По словам Сафронова, «сотни видов и жанров искусства можно условно разделить на пять направлений: зрелищные действа, украшения, изображения, тексты, аудио- и видеозаписи. Первые три появились одновременно с появлением человечества, а вот тексты и записи — совсем недавно. Характерно, что за это время ни одно из направлений не прекратило своего существования — налицо только расширение прежних и добавление новых, причём все виды искусства постоянно пересекаются и смешиваются — коммуникация с помощью художественных образов порождает всё новые и новые виды и подвиды».

Главный редактор Кино-Театр.Ру Жан Просянов обсудил на форуме IPQuorum уход киноиндустрии в веб

Главный редактор InterMedia считает, что, несмотря на ошеломляющее развитие технологий, «образы и сюжеты остаются традиционными. В XVII веке Сервантес едко описал источник безумия Дон Кихота — рыцарские романы. Не все помнят, что этот вид литературы появился как раз благодаря технологическому прорыву — бурному развитию книгопечатания, став одним из первых коммерческих массовых жанров. Параллели между сюжетами таких романов и современных телесериалов видны невооружённым взглядом. А вот другой пример креативной индустрии России XVII века — лубок, массовая дешёвая полиграфия для самых широких масс крестьян и горожан. Перед вами — один из самых распространённых сюжетов лубка "Кот Казанский" — то же самое вы сейчас видите в соцсетях».

Главный редактор сайта Кино-Театр.Ру Жан Просянов рассказал, что пандемия коронавируса принципиально изменила способы взаимодействия зрителей с кино, что привело к сокращению кинотеатральных сборов в два раза. Как отметил эксперт, «в этом году главный тренд – мы уходим в веб, а производители подтягиваются за зрителем. Например, крупнейший производитель сериального контента "Марс Медиа" заявил, что в ближайшие два года поменяет свой портфель – более половины проектов будут производиться для стриминговых сервисов».

Главный редактор Кино-Театр.Ру Жан Просянов обсудил на форуме IPQuorum уход киноиндустрии в веб
фото: film.ru

Новые же технологии, применяемые в киноиндустрии, среди которых вертикальное видео, VR и интерактивное видео, в недалёком будущем станут обычным явлением, однако многим представляются пока «лишь трюками ради трюка». Поэтому о широком использовании такого контента на данный момент не может быть и речи.

«Групповой опыт просмотра фильмов будет утрачен. Уже скоро поход в кинотеатр можно будет приравнять к походу в театр. Сейчас же зритель может получать эмоции не только от самого просмотра, но и от возможности разделить контент с кем-то, поделиться впечатлениями, — считает Жан Просянов, добавив, что наиболее интересно то, как объект авторского права совмещается с реакцией зрителя на него. — Авторское право должно менять форматы взаимодействия, чтобы зрители могли без проблем для себя создавать мемы с участием любимых героев, осознавая, что тоже являются участниками правовой системы».

Главный редактор Кино-Театр.Ру Жан Просянов обсудил на форуме IPQuorum уход киноиндустрии в веб
фото: dtf.ru

По мнению музыкального обозревателя издательского дома «Коммерсант» Бориса Барабанова, отдельным произведением искусства в наши дни может стать даже рекламная кампания. В качестве примера он привёл историю продвижения альбома Пола Маккартни McCartney III.

«Многие небезосновательно полагают, что выпуск новых альбомов музыкантами старшего поколения имеет смысл лишь для привлечения внимания к своим бэк-каталогам. Так, в 2020 году авторские права на 600 песен Боба Дилана были проданы за 300 млн долларов, и это была крупнейшая сделка такого рода. Пол Маккартни пока не собирается расставаться с правами на свои песни, но тоже рассчитывает на приличный доход со своих творений. Рекламная кампания альбома McCartney III оригинально совместила в себе возможности цифровых сервисов и офлайн-активности. Во время акции 12DaysOfPaul на стенах, билбордах и заборах во множестве городов мира появились нотные записи ещё не вышедших песен, сопровождаемые краткой информацией о новом альбоме. Так фанаты получили возможность записать собственный кавер – своего рода трибьют будущему, ещё никем не услышанному альбому. Это отсылка одновременно и к прошлому, и к будущему музыки. В Средневековье музыка существовала только в виде нотной записи. Произведение не существовало вне исполнения и рождалось каждый раз заново, – объяснил спикер. – А будущее - это возможность, благодаря соцсетям и цифровым площадкам, близко общаться с фанатами, мгновенно доставлять им новый контент и даже делать их своими соавторами».

Главный редактор Кино-Театр.Ру Жан Просянов обсудил на форуме IPQuorum уход киноиндустрии в веб

Выход альбома состоялся одновременно на нескольких площадках, и для каждой Маккартни нашёл свой способ репрезентации материала, тем самым удивив пользователей, привыкших к тому, что артисты делают на всех платформах одно и то же. Отличия в подаче контента подогрели интерес поклонников и принесли автору дополнительный доход. Третьей частью кампании стал альбом ремиксов от популярных современных исполнителей, среди которых Бека, Доминика Файка, St. Vincent и другие.

«Получается такой бутерброд, где внизу – записанный трибьют, посредине – оригинальные версии песен, а сверху – собрание ремиксов. Зачем Пол всё это сделал? Во-первых, чтобы добиться того, что у него не получалось последние 32 года, – занять первое место в британском чарте. Во-вторых, чтобы сфокусировать внимание аудитории на новом материале и таким образом показать, что он не из тех, кто по десятому разу впаривает ей одно и то же. Это – пример того, как рекламная кампания становится отдельным художественным произведением, создаёт новые смыслы и образы. Люди считывают их и относятся к такой рекламе как к самостоятельному произведению», – подытожил Барабанов.

Главный редактор Кино-Театр.Ру Жан Просянов обсудил на форуме IPQuorum уход киноиндустрии в веб

По словам Евгения Сафронова, в целом индустрия звукозаписи переживает тяжёлые времена, и это привело к росту потребности на оригинальные решения.

Согласно президенту Ассоциации интернет-издателей Ивану Засурскому, устройство общества зависит от типа превалирующего медиа. Интернет изменил коммуникационную среду, поскольку позволяет сочетать все виды контента. «Интереснее всего поощрять практики, связанные с культурой ремикса, – современные художники повторно запускают в оборот знаки, символы и другие элементы культуры прошлого, тем самым поддерживая связность, память и актуальность», — отметил эксперт, добавив, что должно быть как можно больше легальных произведений, свободных от ограничений, которые новые художники могли бы интегрировать в свои произведения.

Главный редактор Кино-Театр.Ру Жан Просянов обсудил на форуме IPQuorum уход киноиндустрии в веб

По словам академического директора научно-образовательного центра Digital IP Ивана Близнеца, с древних времён почти ничего не изменилось, однако раньше результаты творческой деятельности могла видеть лишь небольшая аудитория — семья или племя. Сегодня же любой объект авторского права, оказавшийся в интернете, становится доступным для неограниченного числа пользователей. При этом сложно проконтролировать распространение таких объектов.

«Необходимо ли изменить закон об авторском праве с учётом того, что основные его объекты используются в интернет-среде? Да, но это должны быть продуманные, точечные изменения. Я категорически не приемлю позицию, что авторское право устарело и является тюрьмой для авторов и пользователей», — заявил спикер. Он считает, что важно искать нюансы, позволяющие решать возникающие проблемы и осуществлять эффективную защиту объектов авторского права в любой среде.
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