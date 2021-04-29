Главный редактор Кино-Театр.Ру Жан Просянов обсудил на форуме IPQuorum уход киноиндустрии в веб

На территории Технопарка инновационного центра «Сколково» в рамках форума по интеллектуальной собственности IPQuorum состоялась конференция «Медиа и искусство. Как технологии новых медиа меняют художественные практики».
Первое слово взял главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов
, напомнивший, «что 45 тысяч лет назад появился разумный человек, умеющий делать то, чего не умеет ни одно существо на Земле — коммуницировать с помощью создаваемых им художественных образов, иными словами — творить, креативить. В это же время человек овладел и абстрактным мышлением — эти явления однозначно связаны друг с другом, феномен ещё ждёт изучения»
.
По словам Сафронова, «сотни видов и жанров искусства можно условно разделить на пять направлений: зрелищные действа, украшения, изображения, тексты, аудио- и видеозаписи. Первые три появились одновременно с появлением человечества, а вот тексты и записи — совсем недавно. Характерно, что за это время ни одно из направлений не прекратило своего существования — налицо только расширение прежних и добавление новых, причём все виды искусства постоянно пересекаются и смешиваются — коммуникация с помощью художественных образов порождает всё новые и новые виды и подвиды».
Главный редактор InterMedia считает, что, несмотря на ошеломляющее развитие технологий, «образы и сюжеты остаются традиционными. В XVII веке Сервантес едко описал источник безумия Дон Кихота — рыцарские романы. Не все помнят, что этот вид литературы появился как раз благодаря технологическому прорыву — бурному развитию книгопечатания, став одним из первых коммерческих массовых жанров. Параллели между сюжетами таких романов и современных телесериалов видны невооружённым взглядом. А вот другой пример креативной индустрии России XVII века — лубок, массовая дешёвая полиграфия для самых широких масс крестьян и горожан. Перед вами — один из самых распространённых сюжетов лубка "Кот Казанский" — то же самое вы сейчас видите в соцсетях».
Главный редактор сайта Кино-Театр.Ру Жан Просянов
рассказал, что пандемия коронавируса принципиально изменила способы взаимодействия зрителей с кино, что привело к сокращению кинотеатральных сборов в два раза. Как отметил эксперт, «в этом году главный тренд – мы уходим в веб, а производители подтягиваются за зрителем. Например, крупнейший производитель сериального контента "Марс Медиа" заявил, что в ближайшие два года поменяет свой портфель – более половины проектов будут производиться для стриминговых сервисов».
Новые же технологии, применяемые в киноиндустрии, среди которых вертикальное видео, VR и интерактивное видео, в недалёком будущем станут обычным явлением, однако многим представляются пока «лишь трюками ради трюка». Поэтому о широком использовании такого контента на данный момент не может быть и речи.
«Групповой опыт просмотра фильмов будет утрачен. Уже скоро поход в кинотеатр можно будет приравнять к походу в театр. Сейчас же зритель может получать эмоции не только от самого просмотра, но и от возможности разделить контент с кем-то, поделиться впечатлениями, —
считает Жан Просянов, добавив, что наиболее интересно то, как объект авторского права совмещается с реакцией зрителя на него. — Авторское право должно менять форматы взаимодействия, чтобы зрители могли без проблем для себя создавать мемы с участием любимых героев, осознавая, что тоже являются участниками правовой системы».
По мнению музыкального обозревателя издательского дома «Коммерсант» Бориса Барабанова
, отдельным произведением искусства в наши дни может стать даже рекламная кампания. В качестве примера он привёл историю продвижения альбома Пола Маккартни
McCartney III.
«Многие небезосновательно полагают, что выпуск новых альбомов музыкантами старшего поколения имеет смысл лишь для привлечения внимания к своим бэк-каталогам. Так, в 2020 году авторские права на 600 песен Боба Дилана были проданы за 300 млн долларов, и это была крупнейшая сделка такого рода. Пол Маккартни пока не собирается расставаться с правами на свои песни, но тоже рассчитывает на приличный доход со своих творений. Рекламная кампания альбома McCartney III оригинально совместила в себе возможности цифровых сервисов и офлайн-активности. Во время акции 12DaysOfPaul на стенах, билбордах и заборах во множестве городов мира появились нотные записи ещё не вышедших песен, сопровождаемые краткой информацией о новом альбоме. Так фанаты получили возможность записать собственный кавер – своего рода трибьют будущему, ещё никем не услышанному альбому. Это отсылка одновременно и к прошлому, и к будущему музыки. В Средневековье музыка существовала только в виде нотной записи. Произведение не существовало вне исполнения и рождалось каждый раз заново, –
объяснил спикер. – А будущее - это возможность, благодаря соцсетям и цифровым площадкам, близко общаться с фанатами, мгновенно доставлять им новый контент и даже делать их своими соавторами».
Выход альбома состоялся одновременно на нескольких площадках, и для каждой Маккартни нашёл свой способ репрезентации материала, тем самым удивив пользователей, привыкших к тому, что артисты делают на всех платформах одно и то же. Отличия в подаче контента подогрели интерес поклонников и принесли автору дополнительный доход. Третьей частью кампании стал альбом ремиксов от популярных современных исполнителей, среди которых Бека
, Доминика Файка
, St. Vincent
и другие.
«Получается такой бутерброд, где внизу – записанный трибьют, посредине – оригинальные версии песен, а сверху – собрание ремиксов. Зачем Пол всё это сделал? Во-первых, чтобы добиться того, что у него не получалось последние 32 года, – занять первое место в британском чарте. Во-вторых, чтобы сфокусировать внимание аудитории на новом материале и таким образом показать, что он не из тех, кто по десятому разу впаривает ей одно и то же. Это – пример того, как рекламная кампания становится отдельным художественным произведением, создаёт новые смыслы и образы. Люди считывают их и относятся к такой рекламе как к самостоятельному произведению», –
подытожил Барабанов.
По словам Евгения Сафронова, в целом индустрия звукозаписи переживает тяжёлые времена, и это привело к росту потребности на оригинальные решения.
Согласно президенту Ассоциации интернет-издателей Ивану Засурскому
, устройство общества зависит от типа превалирующего медиа. Интернет изменил коммуникационную среду, поскольку позволяет сочетать все виды контента. «Интереснее всего поощрять практики, связанные с культурой ремикса, – современные художники повторно запускают в оборот знаки, символы и другие элементы культуры прошлого, тем самым поддерживая связность, память и актуальность», —
отметил эксперт, добавив, что должно быть как можно больше легальных произведений, свободных от ограничений, которые новые художники могли бы интегрировать в свои произведения.
По словам академического директора научно-образовательного центра Digital IP Ивана Близнеца, с древних времён почти ничего не изменилось, однако раньше результаты творческой деятельности могла видеть лишь небольшая аудитория — семья или племя. Сегодня же любой объект авторского права, оказавшийся в интернете, становится доступным для неограниченного числа пользователей. При этом сложно проконтролировать распространение таких объектов.
«Необходимо ли изменить закон об авторском праве с учётом того, что основные его объекты используются в интернет-среде? Да, но это должны быть продуманные, точечные изменения. Я категорически не приемлю позицию, что авторское право устарело и является тюрьмой для авторов и пользователей», —
заявил спикер. Он считает, что важно искать нюансы, позволяющие решать возникающие проблемы и осуществлять эффективную защиту объектов авторского права в любой среде.
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