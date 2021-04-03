Отреставрированный «Художественный» откроется 9 апреля

Старейший кинотеатр Москвы «Художественный» откроет свои двери для первых посетителей 9 апреля – через семь лет после старта реконструкции, которую завершил «Сбер». На пресс-конференции команда кинотеатра рассказала о грядущих планах, дизайнерских решениях и ценовой политике.
Какой будет программа
фото: Пресс-служба кинотеатра «Художественный»
За репертуар отвечает программный директор Стас Тыркин. По его словам, «стратегия кинопоказа определена самим названием. Будет сделана ставка на художественность, о которой киносети часто забывают в коммерческом пылу. Команде важно штучно выделить этот жемчуг, чтобы зритель не сомневался в качестве увиденного, а поход в кинотеатр превратился в запланированную культурную акцию. И никакого попкорна».
10 апреля пройдет спецпоказ «Броненосца “Потемкина”». Премьера картины Сергея Эйзенштейна прошла в «Художественном» 95 лет назад — в январе 1926 года. Команда кинотеатра не будет проводить обсуждения после просмотра в формате киноклуба, но планирует приглашать известных кинематографистов, чтобы представить кино. Так, своими впечатлениями о «Броненосце» поделится режиссер Илья Найшуллер.
«Художественный» вместил в себя четыре зала — большой на 474 места, два малых зала по 46 мест и один камерный, рассчитанный на 21 человека. В каждом из них установлены высококонтрастные лазерные кинопроекторы Barco. Во всем мире существует всего 17 аналогичных моделей. Фильмы будут показывать в 2D и 3D, а также с пленки 35 мм.
Качество звука обеспечивает аудиосистема Dolby Atmos. В главном зале более 50 колонок интегрированы в стены помещения, и даже штукатурка на стенах здесь особая. Визуально она выглядит как каменная, которой покрывали стены при Федоре Шехтеле, но одновременно представляет собой качественное акустическое покрытие.
Здание кинотеатра, которое существовало с 1909 года и пережило все историческое потрясения, в 1950-е стало жертвой хрущевской «борьбы с излишествами». «Художественный» лишился лепнины и окон, замененных афишами. За возвращение дореволюционного облика отвечали российские и иностранные архитектурные бюро. Прописывая стратегию работ, они ориентировались на мировые кинофестивали, желая передать атмосферу торжественного «Оскара», элегантных Канн и интеллектуального Берлинале. При этом, такой собирательный образ был призван дополнить имеющееся культурное наследие.
«Сохранившаяся историческая часть – подлинная или восстановленная по шехтелевским чертежам – на месте. Но никто не пытался создать здесь псевдоисторический интерьер. Это современный дизайн для парадного московского кинотеатра. И как любой декор — это вещь временная», — рассказала гендиректор Strelka Architects Дарья Парамонова, которая выступила архитектурными консультантом «Художественного».
Каждые выходные в кинотеатре будут проходит экскурсии, где расскажут, как строили, перестраивали и реставрировали старейший кинозал Москвы за последние 111 лет.
Художественный и общедоступный
фото: Пресс-служба кинотеатра «Художественный»
«Когда Станиславский открывал МХТ им. Чехова, театр назывался художественным и общедоступным. И эти два определения очень важны для описания, в том числе художественного кинотеатра, который его моложе всего на 13 лет. — отметил Стас Тыркин. — «Художественный» будет открыт не только для тех, кто пришел смотреть кино, но и для тех, кто оказался в центре города. И если поэт в России — больше, чем поэт, то и этот кинотеатр — больше чем просто кинотеатр».
Помимо ресторана, кафе и стенда парфюмерного бренда Zielinski&Rozen (который вместе с «Художественным» создал линейку ароматов Fiction), в южном фойе кинотеатра расположится корнер Библиотеки им. Н.А. Некрасова. Там посетители смогут взять книги из специально сформированного фонда — издания о кино, театре, музыке и архитектуре. Читательский билет будет действовать как в самом кинотеатре, так и в других городских библиотеках столицы.
Билеты стоимостью от 290 рублей поступят в продажу на сайте «Художественного» 5 апреля с 14:00. Киносеансы будут проходить ежедневно — с 9:00 до 03:00.
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