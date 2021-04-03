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Отреставрированный «Художественный» откроется 9 апреля

3 апреля
2021 год

Новости кино >>
3 апреля 2021
Старейший кинотеатр Москвы «Художественный» откроет свои двери для первых посетителей 9 апреля – через семь лет после старта реконструкции, которую завершил «Сбер». На пресс-конференции команда кинотеатра рассказала о грядущих планах, дизайнерских решениях и ценовой политике.


Какой будет программа

Отреставрированный «Художественный» откроется 9 апреля
фото: Пресс-служба кинотеатра «Художественный»

За репертуар отвечает программный директор Стас Тыркин. По его словам, «стратегия кинопоказа определена самим названием. Будет сделана ставка на художественность, о которой киносети часто забывают в коммерческом пылу. Команде важно штучно выделить этот жемчуг, чтобы зритель не сомневался в качестве увиденного, а поход в кинотеатр превратился в запланированную культурную акцию. И никакого попкорна».

В первый день работы состоится российская премьера драмы «Отец» c Энтони Хопкинсом и Оливией Колман. Лента откроет программу оскаровских номинантов этого года, в рамках которой также покажут фильмы «Минари», «Земля кочевников», «Куда идешь, Аида?», «Еще по одной», «Довод», «Девушка, подающая надежды», «Душа» и другие.

10 апреля пройдет спецпоказ «Броненосца “Потемкина”». Премьера картины Сергея Эйзенштейна прошла в «Художественном» 95 лет назад — в январе 1926 года. Команда кинотеатра не будет проводить обсуждения после просмотра в формате киноклуба, но планирует приглашать известных кинематографистов, чтобы представить кино. Так, своими впечатлениями о «Броненосце» поделится режиссер Илья Найшуллер.

С 23 по 29 апреля «Художественный» превратится в одну из площадок Московского Международного кинофестиваля. А 30 апреля, в честь 65-летия Ларса фон Триера, зрители увидят фильм «Догвилль».


Новое качество кинопоказа

Отреставрированный «Художественный» откроется 9 апреля
фото: Пресс-служба кинотеатра «Художественный»

«Художественный» вместил в себя четыре зала — большой на 474 места, два малых зала по 46 мест и один камерный, рассчитанный на 21 человека. В каждом из них установлены высококонтрастные лазерные кинопроекторы Barco. Во всем мире существует всего 17 аналогичных моделей. Фильмы будут показывать в 2D и 3D, а также с пленки 35 мм.

Качество звука обеспечивает аудиосистема Dolby Atmos. В главном зале более 50 колонок интегрированы в стены помещения, и даже штукатурка на стенах здесь особая. Визуально она выглядит как каменная, которой покрывали стены при Федоре Шехтеле, но одновременно представляет собой качественное акустическое покрытие.


Торжественный «Оскар», элегантные Канны и интеллектуальный Берлинале — каким получился интерьер «Художественного»

Отреставрированный «Художественный» откроется 9 апреля
фото: Пресс-служба кинотеатра «Художественный»

Здание кинотеатра, которое существовало с 1909 года и пережило все историческое потрясения, в 1950-е стало жертвой хрущевской «борьбы с излишествами». «Художественный» лишился лепнины и окон, замененных афишами. За возвращение дореволюционного облика отвечали российские и иностранные архитектурные бюро. Прописывая стратегию работ, они ориентировались на мировые кинофестивали, желая передать атмосферу торжественного «Оскара», элегантных Канн и интеллектуального Берлинале. При этом, такой собирательный образ был призван дополнить имеющееся культурное наследие.

«Сохранившаяся историческая часть – подлинная или восстановленная по шехтелевским чертежам – на месте. Но никто не пытался создать здесь псевдоисторический интерьер. Это современный дизайн для парадного московского кинотеатра. И как любой декор — это вещь временная», — рассказала гендиректор Strelka Architects Дарья Парамонова, которая выступила архитектурными консультантом «Художественного».

Каждые выходные в кинотеатре будут проходит экскурсии, где расскажут, как строили, перестраивали и реставрировали старейший кинозал Москвы за последние 111 лет.


Художественный и общедоступный

Отреставрированный «Художественный» откроется 9 апреля
фото: Пресс-служба кинотеатра «Художественный»

«Когда Станиславский открывал МХТ им. Чехова, театр назывался художественным и общедоступным. И эти два определения очень важны для описания, в том числе художественного кинотеатра, который его моложе всего на 13 лет. — отметил Стас Тыркин. — «Художественный» будет открыт не только для тех, кто пришел смотреть кино, но и для тех, кто оказался в центре города. И если поэт в России — больше, чем поэт, то и этот кинотеатр — больше чем просто кинотеатр».

Помимо ресторана, кафе и стенда парфюмерного бренда Zielinski&Rozen (который вместе с «Художественным» создал линейку ароматов Fiction), в южном фойе кинотеатра расположится корнер Библиотеки им. Н.А. Некрасова. Там посетители смогут взять книги из специально сформированного фонда — издания о кино, театре, музыке и архитектуре. Читательский билет будет действовать как в самом кинотеатре, так и в других городских библиотеках столицы.

Билеты стоимостью от 290 рублей поступят в продажу на сайте «Художественного» 5 апреля с 14:00. Киносеансы будут проходить ежедневно — с 9:00 до 03:00.
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№ 1
Иван Беляев (Москва)   3.04.2021 - 12:47
Как же красиво и здорово! Очень хочется как можно скорее попасть в этот Дворец Кино читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Отреставрированный «Художественный» откроется 9 апреля фотографии
Отреставрированный «Художественный» откроется 9 апреля фотографии
Отреставрированный «Художественный» откроется 9 апреля фотографии
Отреставрированный «Художественный» откроется 9 апреля фотографии
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