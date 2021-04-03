«Вы водите мотоцикл?»: тизер мультфильма «Кощей. Начало»

Кино-Театр.Ру
представляет тизер мультфильма «Кощей. Начало
», который расскажет настоящую историю этого сказочного героя.
В давние времена люди и волшебные существа жили вместе, пока в Дивноземское княжество не нагрянул Белый призрак — безжалостный монстр, способный уничтожить весь мир. Но лишь одному герою под силу остановить чудище. Он молод, силен, красив, а еще водит байк. Его зовут Кощей.
В качестве режиссера выступил Андрей Колпин
, работавший над «Смешариками
» и мультфильмом «Фиксики: Большой секрет
». Персонажей озвучили Никита Волков
, Ирина Старшенбаум
, Павел Баршак
, Юлия Александрова
, Полина Кутепова
, Мирослава Карпович
, Ольга Кузьмина
, Юрий Гальцев
, Владислав Ветров
, Ирина Медведева
и другие.
Анимационная лента «Кощей. Начало» выйдет в прокат 28 октября 2021 года.
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