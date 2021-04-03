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«Вы водите мотоцикл?»: тизер мультфильма «Кощей. Начало»

3 апреля
2021 год

Новости кино >>
3 апреля 2021
Кино-Театр.Ру представляет тизер мультфильма «Кощей. Начало», который расскажет настоящую историю этого сказочного героя.



В давние времена люди и волшебные существа жили вместе, пока в Дивноземское княжество не нагрянул Белый призрак — безжалостный монстр, способный уничтожить весь мир. Но лишь одному герою под силу остановить чудище. Он молод, силен, красив, а еще водит байк. Его зовут Кощей.

«Вы водите мотоцикл?»: тизер мультфильма «Кощей. Начало»

В качестве режиссера выступил Андрей Колпин, работавший над «Смешариками» и мультфильмом «Фиксики: Большой секрет». Персонажей озвучили Никита Волков, Ирина Старшенбаум, Павел Баршак, Юлия Александрова, Полина Кутепова, Мирослава Карпович, Ольга Кузьмина, Юрий Гальцев, Владислав Ветров, Ирина Медведева и другие.

Анимационная лента «Кощей. Начало» выйдет в прокат 28 октября 2021 года.
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