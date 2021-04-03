Вуди Харрельсон сыграет личного врача рейхсфюрера СС

Вуди Харрельсону досталась главная роль в психологическом триллере «Человек с чудесными руками» (The Man With The Miraculous Hands) о жизни Феликса Керстена, который был личным врачом рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, сообщает Deadline.
фото: www.nme.com
Отучившись у тибетских целителей, Керстен был готов браться за сложных пациентов, не получивших помощи от обычных врачей. В середине 1930-х в Берлине его знали как опытного мануальщика, к которому обращались местные аристократы и даже король Румынии.
Одним из клиентов оказался Генрих Гиммлер. Пытаясь избавить его от изнурительной боли в животе, у Керстена появилась возможность влиять на одного из главных организаторов холокоста. С помощью хитрых манипуляций и переговоров со своим пациентом врач смог спасти тысячи людей из концлагерей.
В основу сюжета легла одноименная книга Жозефа Кесселя. Производством занимается студия Jerico Films.
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