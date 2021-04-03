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Арми Хаммеру нашли замену в сериале об Уотергейтском скандале

3 апреля
2021 год

Новости кино >>
3 апреля 2021
Британский актер Дэн Стивенс, известный по проектам «Евровидение: История огненной саги» и «Апостол», заменит Арми Хаммера в сериале Gaslit об Уотергейтском скандале, сообщает Deadline.

Арми Хаммеру нашли замену в сериале об Уотергейтском скандале
фото: deadline.com

В основу сюжета лег подкаст Slate Slow Burn, который предлагает необычный взгляд на политический скандал в США начала 1970-х. Создатели сериала сделают ставку на малоизвестные факты и забытых персонажах — от фанатиков и подстрекателей до разоблачителей, чьи действия привели к отставке Ричарда Никсона.

Стивенс воплотит образ бывшего советника Белого дома Джона Дина. В сериале также сыграют Джулия Робертс и Шон Пенн. Разработкой занимается телеканал Starz.

Хаммер выбыл из актерского состава из-за обвинений в сексуальном насилии. Сейчас артист не прикреплен ни к одному кинопроекту.
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