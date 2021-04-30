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Гран-при 43-го ММКФ получил румынский фильм «#Засранка»

30 апреля
2021 год

Новости кино >>
30 апреля 2021
Московский Международный кинофестиваль, 43-й по счету, подвел итоги. Главный приз жюри под руководством филиппинского кинематографиста Брийянте Мендосы вручило румынской картине «#Засранка» режиссера-дебютанта Андрея Хуцуляка.

Гран-при 43-го ММКФ получил румынский фильм «#Засранка»

Фильм представляет собой печальную сатиру об эпохе интернета. Румынское эхо знаменитой истории о первом громком случае онлайн-булинга. В 2005 году одной собачке случилось сделать кучу в сеульском метро. По неизвестной нам причине хозяйка собаки отказалась убирать какашку. Злодеяние собачки и необъяснимое бездействие дамы оказалось зафиксировано на камеру и стало причиной грандиозного онлайн скандала.

Исполнительница главной роли в этой ленте Андреа Грэмоштяну также была отмечена призом как лучшая актриса. В мужской актерской номинации награда была присуждена иранскому актеру Сохейлу Гханнадану, сыгравшему в фильме «Сын» постановщицы Нушин Мераджи.

Специальный приз 43-го ММКФ достался фильму немецкого режиссера Юлиана Радльмайера, российским сопродюсером которого выступила Юлия Мишкинене. Она надеется, что свою следующую ленту Радльмаер полностью снимет в России.

Лучшим режиссером основного конкурса был признан Алексей Федорченко за фильм «Последняя “Милая Болгария”».

«Неправильно, наверное, что я получаю приз за мою огромную команду. Думаю, этот приз заслужили и оператор Артем Анисимов, и художник Алексей Максимов, который провел сложную, необычную работу, и Даша Есмагулова, которая смонтировала этот фильм. Мы очень тщательно занимались киноязыком и я очень рад, если вы заметили там словечки, слоги и буковки, которые мы находили в новом киноязыке и старательно их выписывали. С другой стороны, для меня было большим неприятным открытием, что наш фильм, посвященный исследованию анатомии меланхолии и депрессии целого поколения научной и творческой интеллигенции 1930-1940 годов, стал актуальным, потому что настроение очень перекликается с нынешним, но мы думаем, что депрессия пройдет и яблоня зацветет», – отметил, получая награду, Федорченко.

В документальном конкурсе победу одержал фильм «Сабайя» шведского режиссера Хогира Хирори, специальным упоминанием жюри отметило фильм «Амурская Голгофа» российского режиссера Юлии Серьгиной. В короткометражном конкурсе победила немецкая картина «Коллеги» режиссера Янниса Александера Кифера.
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