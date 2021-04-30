Гран-при 43-го ММКФ получил румынский фильм «#Засранка»

Московский Международный кинофестиваль, 43-й по счету
, подвел итоги. Главный приз жюри под руководством филиппинского кинематографиста Брийянте Мендосы
вручило румынской картине «#Засранка
» режиссера-дебютанта Андрея Хуцуляка
.
Фильм представляет собой печальную сатиру об эпохе интернета. Румынское эхо знаменитой истории о первом громком случае онлайн-булинга. В 2005 году одной собачке случилось сделать кучу в сеульском метро. По неизвестной нам причине хозяйка собаки отказалась убирать какашку. Злодеяние собачки и необъяснимое бездействие дамы оказалось зафиксировано на камеру и стало причиной грандиозного онлайн скандала.
Исполнительница главной роли в этой ленте Андреа Грэмоштяну
также была отмечена призом как лучшая актриса. В мужской актерской номинации награда была присуждена иранскому актеру Сохейлу Гханнадану
, сыгравшему в фильме «Сын
» постановщицы Нушин Мераджи
.
Специальный приз 43-го ММКФ достался фильму немецкого режиссера Юлиана Радльмайера
, российским сопродюсером которого выступила Юлия Мишкинене
. Она надеется, что свою следующую ленту Радльмаер полностью снимет в России.
Лучшим режиссером основного конкурса был признан Алексей Федорченко
за фильм «Последняя “Милая Болгария”
».
«Неправильно, наверное, что я получаю приз за мою огромную команду. Думаю, этот приз заслужили и оператор Артем Анисимов, и художник Алексей Максимов, который провел сложную, необычную работу, и Даша Есмагулова, которая смонтировала этот фильм. Мы очень тщательно занимались киноязыком и я очень рад, если вы заметили там словечки, слоги и буковки, которые мы находили в новом киноязыке и старательно их выписывали. С другой стороны, для меня было большим неприятным открытием, что наш фильм, посвященный исследованию анатомии меланхолии и депрессии целого поколения научной и творческой интеллигенции 1930-1940 годов, стал актуальным, потому что настроение очень перекликается с нынешним, но мы думаем, что депрессия пройдет и яблоня зацветет
», – отметил, получая награду, Федорченко.
В документальном конкурсе победу одержал фильм «Сабайя
» шведского режиссера Хогира Хирори, специальным упоминанием жюри отметило фильм «Амурская Голгофа
» российского режиссера Юлии Серьгиной
. В короткометражном конкурсе победила немецкая картина «Коллеги
» режиссера Янниса Александера Кифера
.
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