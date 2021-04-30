Денис Рожков вернулся к роли «Условного мента»

анонс

«Союзмультфильм» и российское издательство Вubble Comics работают сразу над несколькими совместными проектами.

Персонажи советских мультфильмов переберутся в комиксы

30 апреля

Телевидение и кинематограф погрузятся в «Мир тьмы»

Игровую вселенную World of Darkness перенесут на большой и малый экраны сценаристы Эрик Хайссерер и Кристин Бойлэн.