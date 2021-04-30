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Денис Рожков вернулся к роли «Условного мента»

30 апреля
2021 год

Новости кино >>
30 апреля 2021
Стартовали съёмки третьего сезона детектива «Условный мент» по заказу Пятого канала. Сериал с Денисом Рожковым и Анастасией Тюниной вышел на экран в октябре 2019-го, в феврале этого года компания «Триикс Медиа» завершила съёмки ещё 50 новых серий, а на днях начала работу над третьим сезоном, уточняет пресс-служба канала.

Денис Рожков вернулся к роли «Условного мента»
фото: пресс-служба Пятого канала

Главными героями детектива являются Дмитрий Рыжов и Арина Гордеева. Он – бывший полицейский, отсидевший в колонии за превышение полномочий. Она – действующий капитан полиции, участковый. Вместе их свела судьба, прекрасный город на Неве и принципиальность. Оба не готовы мириться с положением дел на районе и объявляют войну местной преступности и коррупционерам.

«У нас такое количество интереснейших персонажей в фильме, что перспектива сразу на несколько сезонов. Очень интересна линия друга Рыжова. Гера – настоящий мамин подкаблучник, который пытается избавиться от этого каблука. Очень интересно наблюдать за тем, как он это делает, и насколько у него получается. Новый сезон всегда играть сложнее, стараемся избегать повторений, обыгрываем сцены, оживляем отношения героев», — рассказал исполнитель главной роли Денис Рожков.

Денис Рожков вернулся к роли «Условного мента»
фото: пресс-служба Пятого канала

Именно взаимоотношения между людьми, их судьбы актёры и считают главным в сериале. А детективная составляющая лишь помогает героям раскрыться. Кстати, во время съёмок второго сезона рабочая группа нашла жанр для сериала.

«Мы снимаем фитиль – производственную драму. Либо в полицейской составляющей находим драму, либо это драма в сантехнической теме. Я посмотрел несколько старых выпусков "Фитиля". Там снимались фантастические актёры, и делали они это очень круто. И сейчас мы понимаем, что у нашего сериала похожая подача. Драма с юмором, потому что без него невозможно», — считает Денис Рожков.

Денис Рожков вернулся к роли «Условного мента»
фото: пресс-служба Пятого канала

Ещё одна изюминка детектива – музыкальная. В сериале даже сложилась своя концертная программа. Если в первом сезоне песни звучали всего несколько раз, то во втором каждая четвёртая серия – джазовая. Особенно музыкальная тема понравилась самим актёрам. Их герои получились не просто работягами, но ещё и увлечёнными искусством людьми.

В «Условном менте» также заняты Алексей Нилов, Егор Бакулин, Сергей Кошонин, Алексей Фокин, Кирилл Балобан, Ольга Богданова, Любовь Макеева, Александра Сыдорук и другие актёры. За постановку отвечает Андрей Коршунов.
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