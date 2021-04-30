Вигго Мортенсен, Леа Сейду и Кристен Стюарт совершат «Преступления будущего» по вине Дэвида Кроненберга

Вигго Мортенсен
, Леа Сейду
и Кристен Стюарт
сыграют в новой фантастической ленте Дэвида Кроненберга
«Преступления будущего
», уверяет Deadline
.
По словам Кроненберга, у него «есть незаконченные дела с будущим»
. Режиссёр планирует погрузить зрителей в недалёкое будущее, в котором человечество адаптируется к своей синтетической среде. Эта эволюция выводит людей за пределы их естественного состояния и приводит к метаморфозам, изменяющим их биологический состав. Некоторые соглашаются с безграничным потенциалом трансгуманизма, а другие пытаются контролировать его. В любом случае «синдром ускоренной эволюции»
быстро распространяется.
В эпицентре событий окажется артист перформанса Сол Тенсер, принявший новые условия существования. Вместе со своим партнёром Капризом он превратил приобретение и удаление органов в зрелище, которым его преданные последователи могут восхищаться в кинотеатре в реальном времени. Но учитывая, что и правительство, и странная субкультура обращают на это внимание, Тенсер вынужден задуматься над своим самым шокирующим выступлением из всех.
Компанию трио звёзд составят Скотт Спидмэн
, Велкетт
, Дон Маккеллар
и Лихи Корновски
. Съёмки запланированы на август и сентябрь, а пройдут они в Греции при содействии местной студии Argonauts Productions.
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