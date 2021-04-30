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Вигго Мортенсен, Леа Сейду и Кристен Стюарт совершат «Преступления будущего» по вине Дэвида Кроненберга

30 апреля
2021 год

Новости кино >>
30 апреля 2021
Вигго Мортенсен, Леа Сейду и Кристен Стюарт сыграют в новой фантастической ленте Дэвида Кроненберга «Преступления будущего», уверяет Deadline.

По словам Кроненберга, у него «есть незаконченные дела с будущим». Режиссёр планирует погрузить зрителей в недалёкое будущее, в котором человечество адаптируется к своей синтетической среде. Эта эволюция выводит людей за пределы их естественного состояния и приводит к метаморфозам, изменяющим их биологический состав. Некоторые соглашаются с безграничным потенциалом трансгуманизма, а другие пытаются контролировать его. В любом случае «синдром ускоренной эволюции» быстро распространяется.

Вигго Мортенсен, Леа Сейду и Кристен Стюарт совершат «Преступления будущего» по вине Дэвида Кроненберга
фото: people.com

В эпицентре событий окажется артист перформанса Сол Тенсер, принявший новые условия существования. Вместе со своим партнёром Капризом он превратил приобретение и удаление органов в зрелище, которым его преданные последователи могут восхищаться в кинотеатре в реальном времени. Но учитывая, что и правительство, и странная субкультура обращают на это внимание, Тенсер вынужден задуматься над своим самым шокирующим выступлением из всех.

Компанию трио звёзд составят Скотт Спидмэн, Велкетт, Дон Маккеллар и Лихи Корновски. Съёмки запланированы на август и сентябрь, а пройдут они в Греции при содействии местной студии Argonauts Productions.
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