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Телевидение и кинематограф погрузятся в «Мир тьмы»

30 апреля
2021 год

Новости кино >>
30 апреля 2021
По знаменитой игровой вселенной World of Darkness, посвящённой всевозможным фантастическим тварям вроде вампиров и оборотней, планируют снимать сериалы и фильмы. Согласно Variety, партнёром издательства Paradox Interactive по переносу сюжетов «Мира тьмы» в кино и на телевидение стала продюсерская компания Hivemind, на чьём счету «Пространство» и «Ведьмак».

Телевидение и кинематограф погрузятся в «Мир тьмы»
фото: variety.com

Над будущими кинокартинами и телешоу будет работать супружеская пара сценаристов Эрика Хайссерера и Кристин Бойлэн. Они обещают, что адаптации будут соответствовать всем современным тенденциям, включая инклюзивность и толерантность.

Вселенная World of Darkness увидела свет в 1991 году, когда вышла настольная игра Vampire: The Masquerade. Затем появились Werewolf: The Apocalypse, Mage: The Ascension, Orpheus и Hunter: The Reckoning. Серия включает в себя настольные и карточные игры, сериал «Клан», видеоигры, комиксы, романы и виртуальную реальность. В этом году вышла компьютерная игра Werewolf: The Apocalypse – Earthblood, не снискавшая особой популярности, а в будущем планируется выход экшн-РПГ Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, напрямую связанной с культовой игрой Vampire: The Masquerade — Bloodlines, которая вышла в 2004-м благодаря студии Troika Games.

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