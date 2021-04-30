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Персонажи советских мультфильмов переберутся в комиксы

30 апреля
2021 год

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30 апреля 2021
«Союзмультфильм» и российское издательство Вubble Comics, выпустившее серию популярных комиксов «Майор Гром», работают сразу над несколькими совместными проектами. Частью сотрудничества стало создание анимационного сериала «Крутиксы», ориентированного на аудиторию от шести лет. Кроме того, партнёры работают над серией комиксов, героями которых могут стать легендарные персонажи классической отечественной анимации, уточняет пресс-служба студии.

Персонажи советских мультфильмов переберутся в комиксы

«"Союзмультфильм" во все времена был студией эксперимента, и в наши дни мы открыты к различным форматам сотрудничества, которые позволяют создавать яркие, актуальные проекты. Взаимодействие с издательством Bubble поставило перед нами целый ряд интересных задач, которые связаны с "переездом" героев комиксов на экраны и наоборот – это совершенно новый прецедент в целом для российской анимации», — заявила генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская.

По её словам, «Крутиксы» — популярная серия комиксов Bubble о приключениях зверей-супергероев, выходившая в 2017-2018 годах. В ходе совместной работы над мультсериалом во вселенной персонажей появились дополнительные герои, а некоторые типажи приобрели новые характерные черты. Премьера «Крутиксов» состоится осенью 2021-го. Её планируют приурочить к датам проведения фестиваля Comic Con Russia. Вторым направлением сотрудничества станет создание комиксов, героями которых могут выступить персонажи «золотой коллекции» «Союзмультфильма». В настоящее время авторы Bubble прорабатывают несколько вселенных, в которых могут существовать персонажи из разных популярных мультфильмов советского времени.

Персонажи советских мультфильмов переберутся в комиксы
фото: youtube.com

«Комиксы сейчас переживают у нас в стране настоящий бум, интерес к этому виду искусства очень высок, появляется всё больше талантливых молодых независимых авторов, — отметил главный редактор издательства Bubble Роман Котков. — В связи с этим коллаборации в этой сфере могут иметь большой успех. В то же время, сотрудничество анимационных студий и производителей комиксов имеет потенциал не только в области создания смежных проектов, но и в части взаимообмена специалистами и идеями».

Он добавил, что, работая над созданием комиксов с героями классических мультфильмов, сценаристы Bubble внимательно изучают «ДНК» образа каждого персонажа, особенности вселенной, в которой он существует. «Мы хотим, чтобы, появившись на страницах комиксов, персонажи сохранили дух и яркие характерные черты – в таком случае это будет гармоничное развитие классических образов, за которым будет интересно наблюдать читателю», — сказал Котков.
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