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«Застава Ильича» и «Асса» вошли в юбилейную коллекцию Роттердамского кинофестиваля

4 апреля
2021 год

Новости кино >>
4 апреля 2021
Режиссерская версия картины Марлена Хуциева «Застава Ильича» и «Асса» Сергея Соловьева с Виктором Цоем вошли в юбилейную коллекцию Роттердамского кинофестиваля. Об этом сообщает пресс-служба Киностудии им. Горького, где в 1964 году была снята киноповесть Хуциева.

«Застава Ильича» и «Асса» вошли в юбилейную коллекцию Роттердамского кинофестиваля
фото: К/ф «Застава Ильича»

В честь полувекового юбилея смотр выбрал 50 ярких лент из своих ежегодных выпусков. Они размещены на сайте фестиваля в рамках проекта IFFR Unleashed: 50/50 и доступны для онлайн-просмотра в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге до 13 мая.

Советские киноленты соседствует с «Последним фильмом» Денниса Хоппера, «Мертвецом» Джима Джармуша, японским боевиком «Повесть о Затойчи» режиссера Кэндзи Мисуми, по которому позднее снял ремейк Такеши Китано. В коллекцию также вошли фильмы разных лет производства Индии, Ирана, Китая, Японии, Мексики, Бразилии, Франции, Великобритании и других стран.
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