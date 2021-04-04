«Застава Ильича» и «Асса» вошли в юбилейную коллекцию Роттердамского кинофестиваля

В честь полувекового юбилея смотр выбрал 50 ярких лент из своих ежегодных выпусков. Они размещены на сайте фестиваля в рамках проекта IFFR Unleashed: 50/50 и доступны для онлайн-просмотра в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге до 13 мая.
Советские киноленты соседствует с «Последним фильмом» Денниса Хоппера, «Мертвецом» Джима Джармуша, японским боевиком «Повесть о Затойчи» режиссера Кэндзи Мисуми, по которому позднее снял ремейк Такеши Китано. В коллекцию также вошли фильмы разных лет производства Индии, Ирана, Китая, Японии, Мексики, Бразилии, Франции, Великобритании и других стран.
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