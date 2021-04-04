Сальма Хайек составит компанию Леди Гаге в «Доме Гуччи»

Сальма Хайек присоединилась к актерскому составу новой картины Ридли Скотта — «Дом Гуччи» (House of Gucci), сообщает Deadline. Работа над фильмом идет несколько месяцев, и недавно артистка была замечена на съемочной площадке.
фото: deadline.com
Сценарий ленты основан на книге Сары Гэй Форден «Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности». Хайек играет Пину Ауриемму — близкую подругу и экстрасенса Патриции Реджиани, осужденной за организацию убийства своего бывшего мужа Маурицио Гуччи. Реджиани, которую называли «черной вдовой», провела в тюрьме 13 лет, затем еще четыре года находилась под домашним арестом с принудительными работами, пока суд в феврале 2017-го не выпустил женщину на свободу за примерное поведение. Ее роль досталась Леди Гаге.
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