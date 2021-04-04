Лола Банни заговорит голосом Зендаи

Лента станет продолжением фильма 1996 года с Майклом Джорданом. Новая часть посвящена приключениям баскетболиста Леброна Джеймса, который вместе с Багзом Банни попадает в ловушку виртуального пространства из-за мошеннического алгоритма Al G Rhythm. Леброну предстоит разгадать план таинственного злодея и принять участие в масштабном матче, где его противниками станут цифровые версии суперзвезд баскетбола.
«Космический джем: Новое поколение» — гибридный проект, соединяющий реальных людей и анимированных героев в одном пространстве. Режиссерское кресло занял постановщик «Очень страшного кино 5» Малкольм Д. Ли. В актерский состав также вошли Алекс Уэрта, Дон Чидл, Сонеква Мартин, Кейар Джей Райт, Мартин Клебба, Ксоша Рокьюмор и другие.
Российская премьера ожидается 16 июля 2021 года. В США лента выйдет одновременно в кинотеатрах и на платформе HBO Max.
обсуждение >>