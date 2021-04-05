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Чедвик Боузман и Виола Дэвис признаны лучшими актёрами года

5 апреля
2021 год

Новости кино >>
5 апреля 2021
Объявлены имена лауреатов премии Гильдии актёров Америки, предваряющей итоги «Оскара». Список победителей опубликован на сайте SAG.

Актёрами года признаны Чедвик Боузман и Виола Дэвис, сыгравшие в биографической картине «Ма Рейни: Мать блюза». За лучший актёрский состав отмечена лента «Суд над чикагской семёркой». Среди исполнителей ролей второго плана награды получили Юн Ё Джон за «Минари» и Дэниэл Калуя за «Иуду и чёрного мессию».

Чедвик Боузман и Виола Дэвис признаны лучшими актёрами года
фото: кадр из сериала «Ход королевы»

В телевизионных номинациях победу одержали актёрские ансамбли сериалов «Корона» и «Шиттс Крик». Джиллиан Андерсон и Кэтрин О'Хара, сыгравшим в этих шоу, вручили призы за лучшие женские роли. Премий также удостоены Аня Тейлор-ДжойХод королевы»), Марк РуффалоЯ знаю, что это правда»), Джейсон БейтманОзарк») и Джейсон СудейкисТед Лассо»).

Кроме того, награды достались каскадёрам кинокомикса «Чудо-женщина: 1984» и сериала «Мандалорец».
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№ 1
Даша Лучик   5.04.2021 - 12:02
Очень надеюсь, что "Суд на Чикагской семеркой" возьмет несколько Оскаров! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Иуда и чёрный мессияКоронаМа Рейни: Мать блюзаМандалорецМинариОзаркСуд над чикагской семёркойТед ЛассоХод королевыЧудо-женщина: 1984Шиттс КрикЯ знаю, что это правда

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