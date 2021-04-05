Чедвик Боузман и Виола Дэвис признаны лучшими актёрами года

анонс

Актриса озвучит главного женского персонажа в продолжении «Космического джема».

Рок-музыкант присоединился к актерскому составу комедии «Голубая игуана».

Игги Поп отправится на Каймановы Острова

Ей досталась роль личного экстрасенса Патриции Реджиани.

Сальма Хайек составит компанию Леди Гаге в «Доме Гуччи»

4 апреля

«Застава Ильича» и «Асса» вошли в юбилейную коллекцию Роттердамского кинофестиваля

Организаторы смотра отобрали 50 лент со всего мира.