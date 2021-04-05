Чедвик Боузман и Виола Дэвис признаны лучшими актёрами года

Объявлены имена лауреатов премии Гильдии актёров Америки, предваряющей итоги «Оскара». Список победителей опубликован на сайте SAG
.
Актёрами года признаны Чедвик Боузман
и Виола Дэвис
, сыгравшие в биографической картине «Ма Рейни: Мать блюза
». За лучший актёрский состав отмечена лента «Суд над чикагской семёркой
». Среди исполнителей ролей второго плана награды получили Юн Ё Джон
за «Минари
» и Дэниэл Калуя
за «Иуду и чёрного мессию
».
фото: кадр из сериала «Ход королевы»
В телевизионных номинациях победу одержали актёрские ансамбли сериалов «Корона
» и «Шиттс Крик
». Джиллиан Андерсон
и Кэтрин О'Хара
, сыгравшим в этих шоу, вручили призы за лучшие женские роли. Премий также удостоены Аня Тейлор-Джой
(«Ход королевы
»), Марк Руффало
(«Я знаю, что это правда
»), Джейсон Бейтман
(«Озарк
») и Джейсон Судейкис
(«Тед Лассо
»).
Кроме того, награды достались каскадёрам кинокомикса «Чудо-женщина: 1984
» и сериала «Мандалорец
».
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