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Элай Рот приступил к съёмкам экранизации игры Borderlands

5 апреля
2021 год

Новости кино >>
5 апреля 2021
Стартовали съёмки экранизации популярной видеоигры Borderlands. Об этом рассказала на своей странице в Твиттере исполнительница роли Крошки Тины Ариана Гринблат.

Элай Рот приступил к съёмкам экранизации игры Borderlands
фото: twitter.com

В фильме Элая Рота также заняты Кейт Бланшетт, Кевин Харт, Джейми Ли Кёртис, Джек Блэк, Хэйли Беннетт и Флориан Мунтяну. Продюсируют ленту Ари и Ави Арады, а за сценарий отвечает Крэйг Мазин. В разработке фильма принимает активное участие глава Gearbox Software Рэнди Питчфорд, являющийся исполнительным продюсером Borderlands. Дата релиза пока не сообщается.

Borderlands вышла в свет в 2009 году. Действие разворачивается в далёком будущем на планете Пандора, где царят хаос и беззаконие. Единственной надеждой является некое Хранилище, на поиски которого отправляются игроки.
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