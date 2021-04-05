Элай Рот приступил к съёмкам экранизации игры Borderlands

Стартовали съёмки экранизации популярной видеоигры Borderlands
. Об этом рассказала на своей странице в Твиттере
исполнительница роли Крошки Тины Ариана Гринблат
.
В фильме Элая Рота
также заняты Кейт Бланшетт
, Кевин Харт
, Джейми Ли Кёртис
, Джек Блэк
, Хэйли Беннетт
и Флориан Мунтяну
. Продюсируют ленту Ари
и Ави Арады
, а за сценарий отвечает Крэйг Мазин
. В разработке фильма принимает активное участие глава Gearbox Software Рэнди Питчфорд
, являющийся исполнительным продюсером Borderlands. Дата релиза пока не сообщается.
Borderlands вышла в свет в 2009 году. Действие разворачивается в далёком будущем на планете Пандора, где царят хаос и беззаконие. Единственной надеждой является некое Хранилище, на поиски которого отправляются игроки.
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