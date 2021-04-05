ТНТ заключил контракт с Валерием Тодоровским

Валерий Тодоровский
подписал c ТНТ контракт приоритетного предложения, согласно которому канал получит право первым сделать предложение о производстве всех проектов, которые разрабатывает известный режиссёр и продюсер совместно со своей авторской группой. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
«С командой ТНТ у меня давно существует творческое и человеческое притяжение. Наш договор на бумаге лишь закрепляет то, что уже существует в реальности — новые смелые проекты, новые возможности их реализации», —
прокомментировал Тодоровский.
Контент, производящийся командой Тодоровского, будет выходить как на телеканале ТНТ, так и на видеоплатформе Premier. На момент подписания соглашения продюсерский департамент канала и режиссёр уже вели работу над несколькими проектами.
По словам генерального продюсера телеканала ТНТ Александра Дулерайна
, он «очень рад этой договорённости. Валерий Тодоровский выдающийся режиссёр и продюсер. И мы на ТНТ с воодушевлением и надеждой ждём его работ для канала».
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