Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Деконструкция «Роб Рой»
Кино-Театр.ру мобильное меню

Три «рабыни» Андрея Бурковского: трейлер сериала «Медиатор»

5 апреля
2021 год

Новости кино >>
5 апреля 2021
В сети появился новый трейлер оригинального сериала START «Медиатор», который стартует на видеосервисе уже 16 апреля.


Взять в заложницы непокорную дочь коллеги, обмотав ее скотчем, и сочинить легенду про убийцу, который ее преследует. Притвориться мужем клиентки на похоронах ее отца и манипулировать убитым горем братом. Заставить человека с оружием отпустить заложников и подтолкнуть того к самоубийству, чтобы не пострадали другие — его не спрашивают о методах, ему платят за результат. Существуют ли запрещенные приемы? Нет. Соблазнять, обманывать, нарушать правила и переходить границы для достижения цели нормально? Да, если человек позволяет это с собой делать.

Именно такими принципами руководствуется в своей работе Андрей Павлов, медиатор, профессиональный переговорщик, прошедший подготовку в МВД. Он видит людей насквозь и может изменить их жизнь одним лишь точным и жестким словом. Но договориться с самим собой — непростая задача даже для такого ловкого манипулятора.

Три «рабыни» Андрея Бурковского: трейлер сериала «Медиатор»
фото: видеосервис START

Ведущие роли в проекте исполнили Андрей Бурковский, Юлия Пересильд, Дарья Мороз, Ирина Старшенбаум, Виктория Толстоганова, Евгения Симонова, Дарья Мельникова, Даниил Воробьев, Марьяна Спивак, Дарья Жовнер, Антон Кузнецов, Анна Шепелева, Таисия Калинина, Анастасия Микульчина, Егор Заховаев, Михаил Башкатов, Владимир Капустин, Анна Каменкова и Елена Панова. Режиссёром выступил Артём АксененкоЛапси»).

«Человек, испытавший абьюз, часто начинает неосознанно искать следующего палача, — считает Дарья Мороз, — Или сам играть ту же роль. Моя героиня Вера, прожив всю жизнь с сильным деспотичным отцом, сама стала скрытым абьюзером в маске жертвы. Это удобная позиция: можно все время себя жалеть и одновременно давить на кнопки других, добиваясь своего мотивом «ты виноват, что я несчастна». Манипуляция в чистом виде со святой верой в собственную беззащитность.
Андрей для Веры — мужчина ее мечты: умный и красивый манипулятор. Ее притягивает его умение сделать больно — идеальная для нее модель отношений. Он одновременно и палач, и спаситель.
Я очень хорошо знаю, что такое манипуляция — много читала на эту тему, когда поняла, как много такого рода отношений и людей. Это то, от чего я бегу и не позволяю с собой делать: подчинять волю и делать виноватой. И сама стараюсь крайне редко пользоваться подобными приемами в жизни или в работе. Чтобы не попадаться на манипуляции, нужно осознавать, что такое абьюзивные отношения, и обходить их стороной».

Три «рабыни» Андрея Бурковского: трейлер сериала «Медиатор»
фото: видеосервис START

«Моя героиня не является жертвой, не терпит безропотно манипуляции героя Бурковского, — рассказала Ирина Старшенбаум. — Скорее сама, будучи умелым манипулятором, заинтересована в его методах и воспринимает их как правила игры и возможность каким-то образом измениться через такую событийность своей жизни».

«Мы живем в мире манипуляторов и сами являемся манипуляторами, — призналась Юлия Пересильд. — Даже самые позитивные, добрые и нежные из нас. Герой Бурковского не просто так манипулирует моей Машей, он понимает, что она страшный социопат, из-за этого у нее множество проблем. Ее внешние раскованность и свобода — это маска. По большому счету, она достаточно странно проживает свою жизнь.
Наблюдала ли я эмоциональный абьюз и манипуляции среди своего окружения? Это происходит постоянно. Я не могу сказать, что я сильный человек, но считаю, что в этом смысле могу за себя постоять и не дать в обиду. Это не значит, что со мной таких ситуаций не происходит, потому что, к сожалению, ты осознаешь это только тогда, когда выходишь из таких отношений. В моменте очень сложно распознать эмоциональное насилие. В этом вся сложность. Если говорить о физическом насилии: «Если бьет, значит любит» — это отвратительная поговорка, которая закрепилась в нашей жизни. Как только кто-то в паре чувствует порыв к любому насилию, эти отношения нужно заканчивать. Если у человека возникло это желание, он его реализует».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Смотреть онлайн: «Медиатор», «Земля кочевников», Happy End и другие цифровые премьеры апреля
Премьера «Медиатора» с Андреем Бурковским состоится 16 апреля
Андрей Бурковский помогает людям договориться в трейлере сериала «Медиатор»
Завершились съёмки «Медиатора» с Андреем Бурковским
Андрей Бурковский стал переговорщиком
Поиск по меткам
STARTТрейлер
персоны
Артём АксененкоМихаил БашкатовАндрей БурковскийДаниил ВоробьёвДарья ЖовнерЕгор ЗаховаевТаисья КалининаАнна КаменковаВладимир КапустинАнтон КузнецовДарья МельниковаАнастасия МикульчинаДарья МорозЕлена ПановаЮлия ПересильдЕвгения СимоноваМарьяна СпивакИрина СтаршенбаумВиктория ТолстогановаАнна Шепелева
фильмы
Медиатор

фотографии >>
Три «рабыни» Андрея Бурковского: трейлер сериала «Медиатор» фотографии
Три «рабыни» Андрея Бурковского: трейлер сериала «Медиатор» фотографии
Три «рабыни» Андрея Бурковского: трейлер сериала «Медиатор» фотографии
Три «рабыни» Андрея Бурковского: трейлер сериала «Медиатор» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Роб Рой»

Скорбим

Ильяс Турманов
4 апреля ушёл из жизни актёр Ильяс Турманов.
Артём Тынкасов
3 апреля ушёл из жизни актёр Артём Тынкасов.
Игорь Поршнев
2 апреля ушёл из жизни актёр, продюсер Игорь Поршнев.
Нина Зоткина
Ушла из жизни актриса Нина Зоткина.

День рождения >>

Валерия Арланова
Наталья Бардо
Эвелина Блёданс
Владимир Данай
Юлия Ковалевская
Наталья Кустинская
Лев Любецкий
Никита Морозов
Николай Сороканов
Криста Аллен
Мелвин Дуглас
Бетт Дэвис
Лиза Зейн
Майкл Мориарти
Грегори Пек
Спенсер Трейси
все родившиеся 5 апреля >>

Афиша кино >>

Уроки фарси
драма
Беларусь, Германия, Россия, 2020
Минари
драма
США, 2020
100% Волк
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Австралия, Германия, 2019
ЗОЖ
драма
Польша, Швеция, 2020
Книга моря
Россия, 2018
Кинотеатр кошмаров
фильм ужасов
США, 2018
Мортал Комбат
боевик, научная фантастика, приключения, триллер, фэнтези
Австралия, США, 2021
24 снега
Россия, 2017
Будь моим Кириллом
комедия, мелодрама
Россия, 2021
Заповедь зла
драма, мистика, фильм ужасов
Канада, 2020
Препод
драма, криминальный фильм, триллер
Исландия, Великобритания, США, 2021
Вспомнить всё
боевик, научная фантастика
США, 1990
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен