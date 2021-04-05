Три «рабыни» Андрея Бурковского: трейлер сериала «Медиатор»

В сети появился новый трейлер оригинального сериала START «Медиатор», который стартует на видеосервисе уже 16 апреля.
Взять в заложницы непокорную дочь коллеги, обмотав ее скотчем, и сочинить легенду про убийцу, который ее преследует. Притвориться мужем клиентки на похоронах ее отца и манипулировать убитым горем братом. Заставить человека с оружием отпустить заложников и подтолкнуть того к самоубийству, чтобы не пострадали другие — его не спрашивают о методах, ему платят за результат. Существуют ли запрещенные приемы? Нет. Соблазнять, обманывать, нарушать правила и переходить границы для достижения цели нормально? Да, если человек позволяет это с собой делать.
Именно такими принципами руководствуется в своей работе Андрей Павлов, медиатор, профессиональный переговорщик, прошедший подготовку в МВД. Он видит людей насквозь и может изменить их жизнь одним лишь точным и жестким словом. Но договориться с самим собой — непростая задача даже для такого ловкого манипулятора.
«Человек, испытавший абьюз, часто начинает неосознанно искать следующего палача, — считает Дарья Мороз, — Или сам играть ту же роль. Моя героиня Вера, прожив всю жизнь с сильным деспотичным отцом, сама стала скрытым абьюзером в маске жертвы. Это удобная позиция: можно все время себя жалеть и одновременно давить на кнопки других, добиваясь своего мотивом «ты виноват, что я несчастна». Манипуляция в чистом виде со святой верой в собственную беззащитность.
Андрей для Веры — мужчина ее мечты: умный и красивый манипулятор. Ее притягивает его умение сделать больно — идеальная для нее модель отношений. Он одновременно и палач, и спаситель.
Я очень хорошо знаю, что такое манипуляция — много читала на эту тему, когда поняла, как много такого рода отношений и людей. Это то, от чего я бегу и не позволяю с собой делать: подчинять волю и делать виноватой. И сама стараюсь крайне редко пользоваться подобными приемами в жизни или в работе. Чтобы не попадаться на манипуляции, нужно осознавать, что такое абьюзивные отношения, и обходить их стороной».
фото: видеосервис START
«Моя героиня не является жертвой, не терпит безропотно манипуляции героя Бурковского, — рассказала Ирина Старшенбаум. — Скорее сама, будучи умелым манипулятором, заинтересована в его методах и воспринимает их как правила игры и возможность каким-то образом измениться через такую событийность своей жизни».
«Мы живем в мире манипуляторов и сами являемся манипуляторами, — призналась Юлия Пересильд. — Даже самые позитивные, добрые и нежные из нас. Герой Бурковского не просто так манипулирует моей Машей, он понимает, что она страшный социопат, из-за этого у нее множество проблем. Ее внешние раскованность и свобода — это маска. По большому счету, она достаточно странно проживает свою жизнь.
Наблюдала ли я эмоциональный абьюз и манипуляции среди своего окружения? Это происходит постоянно. Я не могу сказать, что я сильный человек, но считаю, что в этом смысле могу за себя постоять и не дать в обиду. Это не значит, что со мной таких ситуаций не происходит, потому что, к сожалению, ты осознаешь это только тогда, когда выходишь из таких отношений. В моменте очень сложно распознать эмоциональное насилие. В этом вся сложность. Если говорить о физическом насилии: «Если бьет, значит любит» — это отвратительная поговорка, которая закрепилась в нашей жизни. Как только кто-то в паре чувствует порыв к любому насилию, эти отношения нужно заканчивать. Если у человека возникло это желание, он его реализует».
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