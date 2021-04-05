В новом сезоне НТВ покажет продолжение сериалов «Горячая точка», «Пёс» и «Скорая помощь»

НТВ анонсировал сериалы, которые будут показаны в новом сезоне, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
«НТВ сейчас — самый динамичный и интересный телеканал на российском медиарынке. Мы растём во всех средах, а это значит, что нас смотрят много и везде. У нас огромное количество популярных франшиз сериалов и программ, новые сезоны которых гарантированно пройдут с хорошими показателями... Невозможное Теперь Возможно – так мы расшифровываем НТВ в 2021 году», — отметил генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.
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