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В новом сезоне НТВ покажет продолжение сериалов «Горячая точка», «Пёс» и «Скорая помощь»

5 апреля
2021 год

Новости кино >>
5 апреля 2021
НТВ анонсировал сериалы, которые будут показаны в новом сезоне, сообщает пресс-служба телеканала.

В новом сезоне НТВ покажет продолжение сериалов «Горячая точка», «Пёс» и «Скорая помощь»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

«НТВ сейчас — самый динамичный и интересный телеканал на российском медиарынке. Мы растём во всех средах, а это значит, что нас смотрят много и везде. У нас огромное количество популярных франшиз сериалов и программ, новые сезоны которых гарантированно пройдут с хорошими показателями... Невозможное Теперь Возможно – так мы расшифровываем НТВ в 2021 году», — отметил генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.

Телезрителей ожидают продолжения сериалов «Горячая точка» с Арсением Робаком, «Пять минут тишины» с Романом Курцыным и Игорем Лифановым, «Пёс» и «Лихач» с Никитой Панфиловым, «Невский» с Антоном Васильевым и «Скорая помощь» с Гошей Куценко. Также состоятся премьеры экспериментальных многосерийных картин. Это экранизация одноимённого бестселлера Александра Терехова «Немцы» с Евгением Коряковским, ретро-детектив «За час до рассвета» с Константином Хабенским и Андреем Бурковским, детектив «Случайный кадр» с Еленой Лядовой и Михаилом Пореченковым, российские адаптации французского сериала «Золото» с Евгением Дятловым и Ильёй Антоненко, израильского «Фальшивого флага» с Максимом Дроздом, а также остросюжетный детектив «Полицейское братство» с Алексеем Ниловым, Александром Половцевым, Сергеем Селиным и Андреем Федорцовым.
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