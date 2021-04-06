Дмитрий Нагиев получит статус «В активном поиске»

8 апреля на видеосервисе PREMIER стартует комедийный сериал «В активном поиске». Это новая работа Дмитрия Нагиева, где актер не только исполнил главную роль, но и придумал персонажей, в которых перевоплощался на съемках, сообщает пресс-служба онлайн-платформы.
фото: m-rnagiev.ru
«В активном поиске» — это история соучредителя крупного рекламного агентства Андрея. В его успешной жизни есть всё: и квартира в центре города, и модные друзья, и большое будущее в рекламной сфере. Но однажды на пороге его дома появляется девятилетний ребенок, утверждающий, что он его сын. Теперь Андрею предстоит нелегкий путь: стать отцом, не отказываясь от карьеры, и, главное, найти мать ребенка из десятков своих бывших возлюбленных.
«Говорю ли я иногда по сценарию? Да, иногда я говорю по сценарию. Но, в первую очередь, меня приглашают, когда есть поляна для импровизации, я — король хаоса. Пытаюсь что-то привносить свое», — отметил Дмитрий Нагиев.
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