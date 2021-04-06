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Дмитрий Нагиев получит статус «В активном поиске»

6 апреля
2021 год

Новости кино >>
6 апреля 2021
8 апреля на видеосервисе PREMIER стартует комедийный сериал «В активном поиске». Это новая работа Дмитрия Нагиева, где актер не только исполнил главную роль, но и придумал персонажей, в которых перевоплощался на съемках, сообщает пресс-служба онлайн-платформы.

Дмитрий Нагиев получит статус «В активном поиске»
фото: m-rnagiev.ru

«В активном поиске» — это история соучредителя крупного рекламного агентства Андрея. В его успешной жизни есть всё: и квартира в центре города, и модные друзья, и большое будущее в рекламной сфере. Но однажды на пороге его дома появляется девятилетний ребенок, утверждающий, что он его сын. Теперь Андрею предстоит нелегкий путь: стать отцом, не отказываясь от карьеры, и, главное, найти мать ребенка из десятков своих бывших возлюбленных.

«Говорю ли я иногда по сценарию? Да, иногда я говорю по сценарию. Но, в первую очередь, меня приглашают, когда есть поляна для импровизации, я — король хаоса. Пытаюсь что-то привносить свое», — отметил Дмитрий Нагиев.

Сериал будет состоять из 10 серий по 15-20 минут. Режиссерское кресло занял Сарик Андреасян. Женские образы воплотили Мария Шалаева, Нонна Гришаева, Анна Старшенбаум, Яна Кошкина, Светлана Суханова, Мария Миронова, Мария Кожевникова, Нелли Уварова и Екатерина Климова.
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обсуждение >>
№ 1
Совет-Да-Привет   6.04.2021 - 15:19
Даже в фильме "Непрощенный", который вроде как суровая драма, я все время ожидал от Нагиева его фирменных шуточек. Что значит, не идет ему драма. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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