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Виктор Шадрин стал новым гендиректором Свердловской киностудии

6 апреля
2021 год

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6 апреля 2021
Новым гендиректором Свердловской киностудии назначен Виктор Шадрин, который более 10 лет занимал высокие должности на местных телеканалах. Он сменил на этом посту Михаил Чурбанова, руководившего студией с 2003 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры РФ.

Виктор Шадрин стал новым гендиректором Свердловской киностудии
фото: tass.ru

Первым заместителем и креативным продюсером станет режиссер, вице-президент Гильдии неигрового кино и телевидения Евгений Григорьев, работавший над документальными фильмами «Хенд мейд», «ПроРок», а также театральным постановкам. Вместе с Шадриным он займется перезапуском работы Свердловской киностудии.

По словам Министра культуры РФ Ольги Любимовой, одним из ключевых направлений работы должны стать создание дебютного, документального и научно-популярного кино, а также поддержка киносъемочной деятельности в регионе. Так, в производство планируют запустить три-пять игровых полнометражных кинокартин и столько же документальных.

Кроме того, на базе киностудии ожидается открытие центра содействия развитию кинематографии Свердловской области и Урала в целом. Команда запустит техническую модернизацию киностудии и образовательные треки для обучения по кинематографическим специальностям.

«Свердловская киностудия может и должна стать сервисным центром, точкой входа в Уральский федеральный округ для отечественных и зарубежных кинематографистов. Эта стратегия подразумевает взаимовыгодное сотрудничество, когда производители получают не "перегретый" рынком сервис, а новые локации, техническую поддержку», — отметил Шадрин.

Свердловская киностудия существует с 1943 года. За это время в ее павильонах было снято более 200 художественных и 500 документальных фильмов, а также около 100 мультфильмов. При этом многие картины киностудии вошли в золотой фонд отечественного кинематографа.
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