Виктор Шадрин стал новым гендиректором Свердловской киностудии

Новым гендиректором Свердловской киностудии назначен Виктор Шадрин, который более 10 лет занимал высокие должности на местных телеканалах. Он сменил на этом посту Михаил Чурбанова, руководившего студией с 2003 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры РФ.
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Первым заместителем и креативным продюсером станет режиссер, вице-президент Гильдии неигрового кино и телевидения Евгений Григорьев, работавший над документальными фильмами «Хенд мейд», «ПроРок», а также театральным постановкам. Вместе с Шадриным он займется перезапуском работы Свердловской киностудии.
По словам Министра культуры РФ Ольги Любимовой, одним из ключевых направлений работы должны стать создание дебютного, документального и научно-популярного кино, а также поддержка киносъемочной деятельности в регионе. Так, в производство планируют запустить три-пять игровых полнометражных кинокартин и столько же документальных.
Кроме того, на базе киностудии ожидается открытие центра содействия развитию кинематографии Свердловской области и Урала в целом. Команда запустит техническую модернизацию киностудии и образовательные треки для обучения по кинематографическим специальностям.
«Свердловская киностудия может и должна стать сервисным центром, точкой входа в Уральский федеральный округ для отечественных и зарубежных кинематографистов. Эта стратегия подразумевает взаимовыгодное сотрудничество, когда производители получают не "перегретый" рынком сервис, а новые локации, техническую поддержку», — отметил Шадрин.
Свердловская киностудия существует с 1943 года. За это время в ее павильонах было снято более 200 художественных и 500 документальных фильмов, а также около 100 мультфильмов. При этом многие картины киностудии вошли в золотой фонд отечественного кинематографа.
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