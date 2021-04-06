Александр Дьяченко, Наталия Антонова и Татьяна Черкасова соберут «Осколки» прошлого

По сюжету после долгой разлуки обе семьи вновь объединяются на свадьбе друзей. Кажется, что все конфликты позади, а жизнь героев наладилась, но до идиллии им далеко. Анна Прокопьева (Наталия Антонова) возвращается в Россию вместе с мамой Еленой Романовной (Лариса Удовиченко) и маленьким сыном Антошей. Появление мальчика вызывает много вопросов и вносит разлад в отношения Олега Прокопьева (Александр Дьяченко) и Марии Прокофьевой (Татьяна Черкасова), на что и рассчитывала Анна. На этом неожиданности не заканчиваются. Олег узнает, что у него есть взрослый сын Максим (Иван Жвакин). Бизнесмен радуется наследнику и уже готов принять его в семью.
Тем временем Саша (Валерия Бурдужа) и Варя (Анна Дулова) несчастны в своих настоящих семьях. Саша скучает по прошлому и никак не может найти общий язык со своей настоящей матерью Анной, а Варя из ласковой девочки превращается в неуправляемого подростка. Вместо того, чтобы стать одной большой семьей, герои всё глубже погружаются в свои тайны и отдаляются друг от друга. Когда на пути возникнет сильный и беспощадный враг, способный сломать их и без того хрупкий мир, им нужно объединиться и из осколков собрать свои разрушенные жизни.
фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1»
К актерскому ансамблю в новом сезоне присоединилась народная артистка России Лариса Удовиченко: «Интриги, интриги, интриги! Мы с моей героиней обманываем зрителя до самого конца. То она коварная «лисонька», как назвал ее режиссер, то обычная женщина, которая хочет жить, чувствовать и любить. Каждый человек имеет право на счастье, другое дело, какими путями он идет к этому счастью и чем оно обернется для него. Об этом наш сериал».
Режиссерское кресло вновь занял Владимир Нахабцев. Саундтреком к сериалу стал романс на стихи Михаила Гуцериева и музыку Вадима Усланова «Ты не целуй» в исполнении Полины Гагариной.
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