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Милош Бикович и Нигина Сайфуллаева вошли в состав жюри Московского кинофестиваля

6 апреля
2021 год

Новости кино >>
6 апреля 2021
Организаторы 43-го Московского международного кинофестиваля, который пройдет с 22 по 29 апреля, объявили конкурсную программу и состав жюри смотра. Фильмом открытия фестиваля станет «Девятаев» Тимура Бекмамбетова.

Милош Бикович и Нигина Сайфуллаева вошли в состав жюри Московского кинофестиваля
фото: snob.ru

Жюри основного конкурса возглавит филиппинский постановщик, призер фестивалей в Берлине, Каннах и Венеции Брильянте Мендоса. Компанию ему составят бразильский режиссер Карим Айнуз, композитор Юрий Потеенко, российский режиссер Нигина Сайфуллаева и актер Милош Бикович.

В конкурсе будет представлено 13 картин, среди которых лишь одна российская. Это новая работа Алексея Федорченко «Последняя милая Болгария» по мотивам книги Михаила Зощенко «Перед восходом солнца». За «Золотого Георгия» будут также бороться немецкие «Кровопийцы» Юлиана Радльмайера, китайская «Кофейня в поле» дебютантки Сяофань Ши, румынская сатира «#Засранка» Андрея Хуцуляка, кубинская фантастика «Голубое сердце» Мигеля Койула, итальянские «Равнодушные» Леонардо Гуэрры Сераньоли по одноименному роману Альберто Моравиа и другие работы.

Милош Бикович и Нигина Сайфуллаева вошли в состав жюри Московского кинофестиваля
фото: "Последняя милая Болгария"

Жюри конкурса короткого метра возглавит продюсер, глава сети «Москино» Наталья Мокрицкая, вместе с ней работы оценят венгерский режиссер Денеш Надь, и израильско-палестинский актер Каис Насев. В жюри секции документального кино войдут польская продюсер и педагог Дорота Рожковская, российский кинокритик Лев Карахан и македонский режиссер Атанас Георгиев. В конкурсе неигрового кино будет представлено девять работ, среди которых две российские ленты – «Амурская Голгофа» Юлии Серьгиной и «Дуров» Родиона Чепеля.

Во внеконкурсных блоках состоятся показы победителя Берлинале – румынского «Неудачного траха, или Безумного порно» режиссера Раду Жуде, обладателя гран-при «Сандэнса» – «Криптополис» Дэша Шоу, «Последние слова» Джонатана Носситера из «списка» не проводившегося в прошлом году Каннского фестиваля – с Шарлоттой Рэмплинг, Стелланом Скарсгардом, Ником Нолти и Альбой Рорвахер, «Паркет» Александра Миндадзе и другие картины.

Также в этом году вновь состоится показ блока «Первые серии», в рамках которого пройдут премьеры «Немцев» по одноименному роману Александра Терехова и «Косы» Игоря Волошина. Также на фестивале состоится спецпоказ сериала «Контейнер» Максима Свешникова с Оксаной Акиньшиной, Филиппом Янковским и Марией Фоминой.
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