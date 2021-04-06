Милош Бикович и Нигина Сайфуллаева вошли в состав жюри Московского кинофестиваля

Организаторы 43-го Московского международного кинофестиваля, который пройдет с 22 по 29 апреля, объявили конкурсную программу и состав жюри смотра. Фильмом открытия фестиваля станет «Девятаев» Тимура Бекмамбетова.
фото: snob.ru
Жюри основного конкурса возглавит филиппинский постановщик, призер фестивалей в Берлине, Каннах и Венеции Брильянте Мендоса. Компанию ему составят бразильский режиссер Карим Айнуз, композитор Юрий Потеенко, российский режиссер Нигина Сайфуллаева и актер Милош Бикович.
В конкурсе будет представлено 13 картин, среди которых лишь одна российская. Это новая работа Алексея Федорченко «Последняя милая Болгария» по мотивам книги Михаила Зощенко «Перед восходом солнца». За «Золотого Георгия» будут также бороться немецкие «Кровопийцы» Юлиана Радльмайера, китайская «Кофейня в поле» дебютантки Сяофань Ши, румынская сатира «#Засранка» Андрея Хуцуляка, кубинская фантастика «Голубое сердце» Мигеля Койула, итальянские «Равнодушные» Леонардо Гуэрры Сераньоли по одноименному роману Альберто Моравиа и другие работы.
фото: "Последняя милая Болгария"
Жюри конкурса короткого метра возглавит продюсер, глава сети «Москино» Наталья Мокрицкая, вместе с ней работы оценят венгерский режиссер Денеш Надь, и израильско-палестинский актер Каис Насев. В жюри секции документального кино войдут польская продюсер и педагог Дорота Рожковская, российский кинокритик Лев Карахан и македонский режиссер Атанас Георгиев. В конкурсе неигрового кино будет представлено девять работ, среди которых две российские ленты – «Амурская Голгофа» Юлии Серьгиной и «Дуров» Родиона Чепеля.
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